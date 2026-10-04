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Giriş Tarihi: 4.10.2026

Lukaku başkan’ı haklı çıkardı!

Aziz Yıldırım’ın, “3-4 hafta sonra Lukaku’yu göreceksiniz” sözleri gerçeğe dönüşüyor. Fiziksel görüntüsüyle ve attığı golle olumlu sinyaller veren 33 yaşındaki santrforu, teknik direktör Kartal ilk 11’e yazmaya hazırlanıyor

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Samet YÜKSEL
Lukaku başkan’ı haklı çıkardı!
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için geri sayım başladı. Sarılacivertlilerin Belçikalı yıldızı, milli takım formasıyla Türkiye karşısında ikinci yarıda oyuna girerek golünü attı. Tecrübeli santrforun ortaya koyduğu görüntü, takıma dönüşü öncesinde dikkat çekti. Sarı-lacivertli yıldız futbolcunun performansı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta olağan genel kurulda yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Yıldırım, "Lukaku'yu aldık, 3-4 hafta sonra onu tanıyamayacaksınız. İnanmasam söylemem" ifadelerini kullanmıştı. Geçen süreçte 33 yaşındaki oyuncu önce Fenerbahçe'de fiziksel çalışmalarını sürdürdü, ardından da Belçika Milli Takımı'nda süre aldı ve ağları havalandırmayı başardı.

SIRA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINDA
Fenerbahçe'de asıl beklenti ise milli ara sonrasında başlayacak. Teknik direktör İsmail Kartal, Lukaku'nun fiziksel gelişimini ve antrenman verilerini yakından takip ediyor. 65 yaşındaki hocanın 10 Ekim'de oynanacak Çaykur Rizespor deplasmanı için yaptığı planlamada Belçikalı golcünün hücum hattında görev alması üzerinde durduğu öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının kafasındaki senaryoda, forvet arkasında Marco Asensio, en uçta ise Romelu Lukaku bulunuyor.

YERİME GERİ DÖNECEĞİM!
LUKAKU, Türkiye ile oynadıkları milli maç sonrası yaptığı açıklamada, F.Bahçe ile görüşeceğini belirterek, "Yerimi kazanmak için Fenerbahçe'ye geri döneceğim. İyi durumda olduğumu gördükleri için mutluyum. Umarım farklı bir statüyle geri dönerim" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE #ROMELU LUKAKU
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Lukaku başkan’ı haklı çıkardı!
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