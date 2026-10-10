Yıldızlar kendine geldi

Fenerbahçe'ye milli ara adeta ilaç oldu. Sarılacivertliler, bugün oynayacağı Çaykur Rizespor deplasmanına yüksek moralle hazırlanırken takımda birçok sevindirici gelişme yaşandı. Marco Asensio'nun hazır hale gelmesi, yıldız futbolcuların dinlenme fırsatı bulması ve milli takımdan moralli dönen isimler teknik heyetin elini güçlendirdi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler:



SAHNE ARTIK MATADOR'UN: İspanyol 10 numaranın hazır duruma gelmesi teknik heyeti sevindirdi. Asensio'nun, Ç.Rizespor deplasmanında görev alabilecek durumda olması, takımın hücum gücü açısından önemli bir gelişme olarak öne çıktı.





KANTE, GUENDOUZİ VE EDERSON DİNLENDİ: N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Ederson, milli arada dinlenme fırsatı buldu. Yoğun maç temposunda yorulan üç yıldız, bu süreçte fiziksel olarak toparlanma imkânı yakaladı. Deneyimli futbolcuların Rizespor karşısında daha fit bir şekilde sahaya çıkması bekleniyor. Yorgunluğa bağlı sakatlık riskinin düşmesi de teknik heyeti rahatlatan unsurlar arasında yer aldı.



ROMELU LUKAKU MORALLİ VE FİT: Belçika teknik heyetinin güvendiği deneyimli golcü, Fransa Milli Takımı karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Sergilediği performansla beğeni toplayan yıldız futbolcu, Belçika basınından da övgüler gördü. Milli takımda aldığı sorumlulukla moral depolayan Lukaku'nun İstanbul'a fiziksel açıdan daha iyi durumda dönmesi Fenerbahçe'yi sevindirdi.



NENE FIRTINASI MEST ETTİ: Dorgeles Nene, milli arayı en iyi değerlendiren isimlerden biri oldu. Afrika Uluslar Kupası elemelerinde oynanan iki karşılaşmada da ilk 11'de görev alan 23 yaşındaki kanat oyuncusu 2 gol kaydetti. Takımda 'ben de varım' mesajını verdi.





MURİQİ SAKATLIĞINI ATLATTI Kosova Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde mücadele eden Vedat Muriqi, milli ara sırasında sakatlık tehlikesi yaşadı. Ancak yapılan değerlendirmelerin ardından korkulan olmadı ve deneyimli golcü sahalara beklenenden erken döndü. 32 yaşındaki forvet, sakatlığını geride bırakarak Fenerbahçe'ye sağlıklı bir şekilde katıldı.

MERT HAKAN KADRODA

FENERBAHÇE, milli ara sonrası ilk sınavını Çaykur Rizespor deplasmanında verecek. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Eyüpspor'u 8-0'lık tarihi skorla yenerek yeniden zirve yarışına ortak olan sarı-lacivertlilerde 6 aylık cezası biten Mert Hakan Yandaş, İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde sahalara dönebilecek. F.Bahçe'nin, lig maçlarında rakibine karşı 32-7 üstünlüğü bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör