Yıldızların kaynağı En-Nesyri!

.Bahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için harıl harıl çalışırken Al Nassr ile de Anderson Talisca pazarlıklarını tamamladı.Sarı-lacivertlilerin, bu sezon 20 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı En-Nesyri için tam 35 milyon Euro'luk öneri ile karşılaştı. Geçtiğimiz hafta sözlü olarak bu konuda F.Bahçe'nin kapısını çalan Suudi Arabistan temsilcisi, işi resmiyete dökmeye karar verdi. Suudi basınına bu konuda tam tersi açıklamalar yapılsa da oyuncu için Al Nassr, 35 milyon Euro'yu masaya koyacak. F.Bahçe cephesi ise 27 yaşındaki santrforun performansı inişli çıkışlı olsa da Jose Mourinho'ya sorma kararı aldı.EN-NESYRI ile yolların ayrılması halinde F.Bahçe'nin rotasındaki isimlerden biri Roberto Firmino. Al-Ahli forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı forvet, sözleşmesi 2026'ya kadar olsa da ayrılığa sıcak bakıyor. F.Bahçe, Firmino hamlesinin yanı sıra alternatifleri de Mourinho'nun önüne koyacak.