Yok böyle bir performans!

F.Bahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, takımın en istikrarlı oyuncusu... Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkarken 35 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmaların 75'inde forma giydi. Toplamda 23 golünün yanı sıra 23 asist yapan Sırp yıldız, takımı da sırtlayan isimlerin başında.
Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda. Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.
Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı
1 SEZONLUK TEKLİF
Bu sezon sonunda kontratı sona erecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı. Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken F.Bahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı öneriyi yapacak.
MOURINHO'NUN GÖZÜ YEDEKLERDE
F.Bahçe
, bugün Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun yedek oyuncuları test etmek için farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenirken Ülker Stadı'nda 20.00'de başlayacak maç TRT 1'den ekranlara gelecek.
Portekizli teknik adam, İrfan Can Eribayat, Levent Mercan gibi isimlere şans verecek.
ANSU FATI'YE SAKATLIK VETOSU
Menajerler
tarafından F.Bahçe'ye önerilen Ansu Fati yine sakatlandı... 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Fati'nin sakatlık geçmişi nedeniyle sarı-lacivertliler bu öneriyi geri çevirdi.
22 yaşındaki kanat oyuncusu 2020/21 sezonunda 64 maç, 2021/22'de 38 maç, 23/24'de 14 maç kaçırdı. Fati, bu sezon ise toplamda 82 gün sakatlıklarla boğuştu.