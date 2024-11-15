Yok böyle bir performans!

F.Bahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, takımın en istikrarlı oyuncusu... Sarı-lacivertli takım, geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkarken 35 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmaların 75'inde forma giydi.Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda.Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydıBu sezon sonunda kontratı sona erecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı. Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken F.Bahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı öneriyi yapacak., bugün Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mourinho'nun yedek oyuncuları test etmek için farklı bir kadro ile sahaya çıkması beklenirkenPortekizli teknik adam, İrfan Can Eribayat, Levent Mercan gibi isimlere şans verecek.tarafından F.Bahçe'ye önerilen Ansu Fati yine sakatlandı...22 yaşındaki kanat oyuncusu 2020/21 sezonunda 64 maç, 2021/22'de 38 maç, 23/24'de 14 maç kaçırdı. Fati, bu sezon ise toplamda 82 gün sakatlıklarla boğuştu.