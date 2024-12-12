Yorumcular yardım eder

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kadrodaki sakatların takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Becao'nun oynamamasıyla ilgili "Ben oyun kurabilen stoperlerle oynamayı severim"
diyen Portekizli hoca, "Becao bu anlamda daha farklı bir stoper. Oyuncularımı otobüsün altına atamam. 'Daha iyi oyuncular istiyorum'
dememi beklemeyin. Keşke bütün oyuncularım olsaydı. Lyon maçında Mert Müldür cezalı. Sol bekte kim oynayacak, belki televizyondaki yorumcular bu konuda bana yardımcı olur"
dedi. İsabetli sadece 1 şut atabilmeleriyle ilgili ise "Bazen kaleyi bulan şutlar maçı yansıtmaz. Benim yarım şans dediğim pozisyonlar bazen nettir. Gol atabilmek için yeterli şansları ürettik"
ifadelerini kullandı.