Yorumcular yardım eder

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kadrodaki sakatların takımı olumsuz etkilediğini söyledi. Becao'nun oynamamasıyla ilgilidiyen Portekizli hoca, "Becao bu anlamda daha farklı bir stoper. Oyuncularımı otobüsün altına atamam.dememi beklemeyin. Keşke bütün oyuncularım olsaydı. Lyon maçında Mert Müldür cezalı.dedi. İsabetli sadece 1 şut atabilmeleriyle ilgili ise "Bazen kaleyi bulan şutlar maçı yansıtmaz. Benim yarım şans dediğim pozisyonlar bazen nettir.ifadelerini kullandı.