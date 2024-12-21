Yükseklik korkusu

Jose Mourinho ve yıldızlardan kurulu kadrosu ile Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, kaybettiği puanlarla geçen sezonu arattı. Sarılacivertlilerin kayıplarının tamamının ise ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı olması dikkatlerden kaçmadı. Beşinci sıradaki Göztepe ile 2-2 berabere kalan Kanarya, lider G.Saray'a da kendi sahasında 3-1 yenildi. Üçüncü Samsun'da 2 puan yitiren Kanarya, 2-2 berabere ayrılırken altıncı Beşiktaş'a 1-0 yenilip dün de son olarak Eyüpspor ile maçı berabere tamamladı.
AVRUPA LİGİ'NDE DE TEPETAKLAK!
Ligde bu süreç yaşanırken Mourinho'ya Avrupa arenasında da eleştiriler sıralanıyor. Portekizli teknik adamın büyük maçlardaki kayıpları öne çıkarken Lille'e yenilip Şampiyonlar Ligi'nin kıyısından dönen Kanarya, Avrupa Ligi'nde ise Twente ile 1-1 berabere kalırken AZ Alkmaar'a 3-1, Kadıköy'de Athletic Bilbao'ya ise 2-0 mağlup oldu.
BÜYÜKLERIN KÂBUSU OLDU
Arda
Turan yönetimindeki Eyüp, 4 büyük takıma da kök söktürürken sadece Beşiktaş'a yenildi. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor ile berabere kalan Eyüpspor lige de damga vurdu. Öte yandan Arda Turan da bu sezon yabancı teknik adamların belalısı oldu. 37 yaşındaki çalıştırıcı 3-0/Thomas Reis; Samsunspor ve 1-0/Göztepe; Stanimir Stoilov sonrasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe ile de berabere kalıp yenilgi yüzü görmedi.
TALISCA KIRALANACAK
ARA
transferde kadrosuna Anderson Talisca'yı katmak isteyen Fenerbahçe sıcak teması hızlandırdı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ve 30 yaşındaki futbolcunun menajerleri ile görüşmeler sürerken 2026 Haziran ayında kontratı bitecek yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak üzere aşama kaydedildi. Brezilyalı hücum oyuncusu da yıllık 12 milyon Euro olan ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu söyleyince anlaşma yakınlaştı.
İKİ TARAFI DA ÇILDIRTTILAR
Maçta en çok hakem kararları tartışıldı. Orta hakem Emre Kargın, verdiği vermediği kararlarla her iki ekibi de çıldırtırken VAR'da yer alan Mustafa İlker Coşkun ile AVAR Ceyhun Sesigüzel de eleştirilerin odağındaki isimler oldu.
PROTOKOL KARIŞTI
Karşılaşmanın
ardından Fenerbahçeli yönetici ve idarecilerin protokol tribününden ayrılması sırasında ortalık bir anda karıştı. Hulusi Belgü ve Can Gebetaş'ın da aralarında bulunduğu isimler çıkarken, yaşanan gerilime İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya da müdahale edip olayları yatıştırmaya çalıştı.
Araya güvenlik görevlilerinin girmesi ile birlikte olaylar da büyümeden önlendi.
DİREKLERİ DÖVMEYE DEVAM!
SARI-LACİVERTLİLERİN
İkas Eyüpspor karşılaşmasında yine bir şutu direkten döndü... Kanarya bu alanda bu sezon Süper Lig'de zirvedeki yerini korudu. Jose Mourinho'nun talebeleri 2024-25 sezonunun başından bu yana şanssız bir dönem geçiriyor. Youssef En-Nesyri 3 defa direklere nişan alırken onu 2 kez ile Dusan Tadic takip etti. Allan Saint- Maximin, Oğuz Aydın, Edin Dzeko ve Mert Hakan Yandaş
birer kez aynı sorunu yaşadı.