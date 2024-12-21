Yükseklik korkusu

Jose Mourinho ve yıldızlardan kurulu kadrosu ile Süper Lig'e başlayan Fenerbahçe, kaybettiği puanlarla geçen sezonu arattı. Sarılacivertlilerin kayıplarının tamamının ise ligin ilk 6 sırasındaki takımlara karşı olması dikkatlerden kaçmadı. Beşinci sıradaki Göztepe ile 2-2 berabere kalan Kanarya, lider G.Saray'a da kendi sahasında 3-1 yenildi.Ligde bu süreç yaşanırken Mourinho'ya Avrupa arenasında da eleştiriler sıralanıyor. Portekizli teknik adamın büyük maçlardaki kayıpları öne çıkarken Lille'e yenilip Şampiyonlar Ligi'nin kıyısından dönen Kanarya, Avrupa Ligi'nde iseTuran yönetimindeki Eyüp, 4 büyük takıma da kök söktürürken sadece Beşiktaş'a yenildi. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor ile berabere kalan Eyüpspor lige de damga vurdu. Öte yandan Arda Turan da bu sezon yabancı teknik adamların belalısı oldu. 37 yaşındaki çalıştırıcı 3-0/Thomas Reis; Samsunspor ve 1-0/Göztepe; Stanimir Stoilov sonrasında Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe ile de berabere kalıp yenilgi yüzü görmedi.transferde kadrosuna Anderson Talisca'yı katmak isteyen Fenerbahçe sıcak teması hızlandırdı. Suudi Arabistan kulübü Al Nassr ve 30 yaşındaki futbolcunun menajerleri ile görüşmeler sürerken 2026 Haziran ayında kontratı bitecek yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak üzere aşama kaydedildi.Maçta en çok hakem kararları tartışıldı. Orta hakem Emre Kargın, verdiği vermediği kararlarla her iki ekibi de çıldırtırken VAR'da yer alan Mustafa İlker Coşkun ile AVAR Ceyhun Sesigüzel de eleştirilerin odağındaki isimler oldu.ardından Fenerbahçeli yönetici ve idarecilerin protokol tribününden ayrılması sırasında ortalık bir anda karıştı.Araya güvenlik görevlilerinin girmesi ile birlikte olaylar da büyümeden önlendi.İkas Eyüpspor karşılaşmasında yine bir şutu direkten döndü... Kanarya bu alanda bu sezon Süper Lig'de zirvedeki yerini korudu. Jose Mourinho'nun talebeleri 2024-25 sezonunun başından bu yana şanssız bir dönem geçiriyor.birer kez aynı sorunu yaşadı.