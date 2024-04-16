Zufic ‘kal’ dedi

enerbahçe'nin transferi için uzun uğraşlar verdiği Dominik Livakovic, son haftalarda performansıyla tartışma konusu olmuştu.Ancak Trabzonspor maçındaki tribün ve saha olayları, duygusal bir karaktere sahip olan 29 yaşındaki eldiveni yol ayrımına getirdi.Fatih Karagümrük maçında futbolseverler bambaşka bir Livakovic izledi.o günlerdeki gibi kalesinde devleşti. Özellikle 32. dakikada Güven Yalçın'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kurtarışolarak değerlendirildi. 29 yaşındaki eldiven, Karagümrük mücadelesinde bir gol yemesine rağmen 7 şutun 6'sında klasını konuşturdu.Bu geri dönüşte Sandro Zufic'in büyük payı olduğu öğrenildi. Başarılı antrenör son 3 gün Livakovic üzerinde ekstra mesai yaparken sadece saha içinde değil, saha dışında da konuşmalarıyla öğrencisini takımda kalması yönünde ikna etti. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda kendisinin büyük payı olacağından, taraftarın desteğine kadar pek çok konuda fikirlerini paylaşan Zufic,sözleri etkisini hissettirdi., Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Karagümrük maçı sonrası "En iyi oyununu ortaya koydu" ded-i ği Livakovic'isordu. Boban, tecrübeli file bekçisi için, ''O her zaman çok duygusal bir karakterdi. Ayrıca sakin ve soğukkanlı bir yapısı vardır. Kendisini her zaman geliştirmeyi düşünür. Onu kaos içinde, tartışmaların içerisinde, kavgada ve gürültü içerisinde hiçbir zaman göremezsiniz.açıklamalarını yaptı.Futbolculuk kariyerini erken yaşta bitiren Sandro Zufic, 28 yaşındayken antrenörlük görevine başladı. Hırvatistan futbolunda başta Livokovic olmak üzere genç kalecilerin yetiştirilmesine önemli katkıları olan 44 yaşındaki antrenör, Nenad Bjelica döneminde Trabzon'da görev yapmıştı. Livakovic, D.Zagreb'de Zufic ile 3 sene birlikte çalışmıştı.Fenerbahçe'nin sezon başında Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Livakovic'in sözleşmesi 30 Haziran 2028'de bitecek. 29 yaşındaki kaleci bu sezon 40 resmi maçta 3600 dakika oynadı. 43 gol yerken, 16 mücadelede rakiplere gol izni vermedi.OLYMPIAKOS maçında sakatlanan ve ülkesi Hollanda'da menisküs ameliyatı olan Fenerbahçeli Oosterwolde bireysel antrenmanlara başladı. 13 Nisan'da operasyon geçiren 22 yaşındaki futbolcu dün sosyal medya hesabından bireysel çalışma yaptığı bir karesini paylaşıp, "Yakında dönüyorum" notunu düştü.