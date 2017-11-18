Halil Mutlu kimdir?

14 Temmuz 1973'te, Bulgaristan'ın Postnikkentinde dünyaya geldi. 52, 54 ve 56 kiloda kazandığı şampiyonluklarla beraber, 20'den fazla dünya rekoruna imzasını attı. Bulgaristan'da yaşadığı sırada halter eğitimi alan Mutlu, 16 yaşına geldiğinde Türkiye'ye göç etti. İbrahim Elmalı'nın antrenörlüğünde Konya Kombassan Spor Kulübü'nde çalışmalarını sürdürdü. Halter sporunun yanında güreşle de ilgilendi.

1992 yılında 52 kiloda ilk kez olimpiyatlarda mücadele veren Mutlu, buradan beşincilikle ayrılmasının ardından, 1994 yılınem de Avrupa şampiyonluğu kazandı. 1996 yılında 54 kiloda, koparmada Dünya şampiyonluğunu elde etti. 1999 yılında düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Adrian Ioan Jigau'yu 20 kiloluk bir farkla geride bırakarak yeni bir dünya rekoruna adını yazdırdı.

2000 yılında düzenlenen Sydney Olimpiyatları'nda 56 kiloda aynı anda silkme ve koparmada dünya rekorunun sahibi olmayı başardı. 2003 yılında omuzundan geçirdiği sakatlık yüzünden 62 kilo kategorisinde mücadele vermeye başladı.

2004 yılında düzenlenen Atina Olimpiyatları'nda, 2002 sezonunu sakatlıklar yüzünden müsabakalara katılmadan geçirmiş olmasına rağmen, kendisinden genç rakiplerini geride bırakarak şampiyon oldu.

Halil Mutlu, 2005 yılında anabolik steroidler kullanarak doping yaptığı gerekçesi ile Uluslararası Halter Federasyonu tarafından müsabakalardan men edildi.

Bir dönem "Cep Herkülü" lakabıyla da anılan ve halterde büyük başarılara imza atmış olan Naim Süleymanoğlu ile de çalışmış olan Mutlu, 2008 Beijing Olimpiyatları için hazırlıklarına devam etmektedir.

Başarıları :

1993 – Dünya Gençler Şampiyonluğu

1994, 1998, 1999, 2001, 2003 – Dünya Şampiyonluğu

1993, 1995 – Dünya İkinciliği

1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005 – Avrupa Şampiyonluğu

27 altın madalya ile David Rigert'ten sonra bu ödülü en çok kazanan halterci

1996, 2000, 2004 – Olimpiyat Şampiyonluğu (Üç kez üst üste olimpiyat şampiyonu olan 4. halterci)

1999 – Yılın Sporcusu (Türkiye)

Kendi ağırlığının üç katını kaldırma başarısını gösteren dünyadaki dört halterciden biri.