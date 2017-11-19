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Rıdvan Dilmen o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...
Rıdvan Dilmen
o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...
Giriş Tarihi: 18.11.2017
22:35
Güncelleme Tarihi: 19.11.2017
01:48
Sabah Spor yazarı
Rıdvan Dilmen
, Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.
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