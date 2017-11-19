Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Rıdvan Dilmen o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...

o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...

Giriş Tarihi: 18.11.2017 22:35 Güncelleme Tarihi: 19.11.2017 01:48
Rıdvan Dilmen o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...

Sabah Spor yazarı , Başakşehir - Galatasaray maçını değerlendirdi.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Rıdvan Dilmen o ismi işaret etti! G.Saray'a kesinlikle onu alırım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN