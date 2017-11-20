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’dan 20 dakikada hat-trick

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 19.11.2017 21:40 Güncelleme Tarihi: 20.11.2017 01:56
Soldado’dan 20 dakikada hat-trick

’nin İspanyol golcüsü , Süper Lig’in 12. haftasında oynanan Sivasspor müsabakasında sarı-lacivertli formayla 20 dakikada hat-trick yaptı.

'nin sezon başında transfer ettiği tecrübeli golcü sarı-lacivertli formayla golle tanıştı. Geçtiğimiz 11 haftada gol yollarında suskun olan İspanyol golcü, 12. haftada oynadığı Sivasspor maçında attığı gollerle suskunluğunu bozdu. 61. dakikada oluşan karambolde yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderen Soldado, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü farklı bir şekilde atmış oldu. 77. dakikada ceza sahası içinde yaptığı plase vuruşla 2. golünü atan Soldado, 81. dakikada ise Giuliano'nun pasında ceza sahası içinde yaptığı vuruşla 3. golünü atarak hat-trick yaptı.

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Soldado’dan 20 dakikada hat-trick
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