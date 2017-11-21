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Maç sonu 3’lüsü ’dan

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.11.2017 22:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2017 22:21
Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan

, ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti , Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.

karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle grubu lider tamamlamayı garantileyen 'ta maç sonunda üst tura çıkmanın sevinci yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş'i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3'lüsü yine yapıldı. Ancak bu kez sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3'lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto'nun yıldız golcüsü , siyah-beyazlı tribünlere 3'lü çektiren isim oldu. Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3'lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar'a uzun süre tezahürat yaptı.

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Maç sonu 3’lüsü Aboubakar’dan
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