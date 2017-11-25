Asya Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Urawa Red Diamonds

İki takım arasında 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında, Japonya temsilcisi Urawa Red Diamonds, Saitama kentiyle aynı adı taşıyan statta Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'i ağırladı.
Golsüz geçen ilk yarının ardından El-Hilal'da forma giyen Salim el-Devseri, 79. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu bölümden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi Urawa Red Diamonds, 88. dakikada Rafael da Silva'nın golüyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Japonya temsilcisi, 2007'nin ardından ikinci kez AFC Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.