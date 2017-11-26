Zirveyi bırakmıyor!

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.



Galatasaray bu sonuçla, gelecek hafta deplasmandaki Beşiktaş derbisine puan kaybı yaşamadan, rakibi ile aralarında 6 puan farkla gidecek.



Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek, haftayı 3 puanla kapadı. Cezalı futbolcularından dolayı yine farklı bir 11 ile çıkan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tudor, sistemde de değişiklik yaptı. Çift forvetten vazgeçen Hırvat çalıştırıcı, ileri uçta Gomis'e görev verdi.



Bu haftayı kayıpsız kapatan Tudor'un öğrencileri, gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisine moralli çıkacak. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların bu hafta Evkur Malatyaspor deplasmanında berabere kalmasıyla 6 puan farkla Dolmabahçe'ye gidecek.







SAHASINDAKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 9 MAÇA ÇIKARDI

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Geçen sezon Türk Telekom Stadı'ndaki son iki maçında Osmanlıspor ve Atiker Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise evinde oynadığı Kayserispor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kazandı, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

Galatasaray, böylece sahasındaki son 9 karşılaşmada 8 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.



MBİLLA MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Aytemiz Alanyaspor'da sakatlık geçiren Mbilla Etame, müsabakaya devam edemedi. Kamerunlu futbolcu, geçirdiği sakatlık sonrası 29. dakikada yerini Chisamba Lungu'ya bıraktı.

Öte yandan, 36 bin 642 biletli taraftarın izlediği maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.







AYTEMİZ ALANYASPOR İLE YAPTIĞI 3. MAÇI DA KAZANDI

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynadığı 3. maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon ilk kez Süper Lig'de mücadele eden rakibi ile oynadığı müsabakalardan 5-1 ve 3-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı bu 3 maçta 10 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde ise 3 gol gördü.



TÜRK TELEKOM STADYUMU'NDA MAÇI 36 BİN 642 KİŞİ İZLEDİ

Müsabakayı Türk Telekom Stadyumu'nda izlemeye 36 bin 642 kişi geldi. Maç boyunca sarı-kırmızılılara desteğini esirgemeyen taraftalar, tezahüratlarla takımlarının 12. adamı oldu. Taraftarlar, gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş maçı için de ezeli rakibine göndermelerde bulundu.

LUCE DE İZLEDİ

Türk Telekom Stadyumu'ndaki müsabakayı A Milli Futbol Teknik Direktörü Mircea Lucescu tribünden takip etti. Lucescu'ya karşılaşmada yardımcı antrenörü Tayfur Havutçu eşlik etti. Rumen teknik adam, müsabakanın bitmesini beklemeden son dakikalarda stattan ayrıldı.







İLK 11 İLK GOL

Karşılaşmanın ilk golünü sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Yasin Öztekin kaydetti. Karşılaşmanın 33. dakikada Serdar'ın ara pasında ceza sahası için topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Haydar'dan dönen topu Yasin, filelere gönderdi. Bu sezon ligde Osmanlıspor, Sivasspor, Bursaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında sonradan oyuna giren Öztekin, toplam 68 dakika süre almıştı. Alanyaspor müsabakası ile bu sezon ilk 11'de başlayan Yasin, ilk golünü de bu maçta kaydetti. Başarılı futbolcu, maçta 90 dakika görev aldı.



LATO ISLIKLANDI

Galatasaray, ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken, maçta ilginç bir olay da yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan sarı-kırmızılıların sol beki Iasmin Latovlevici, performansından dolayı taraftarlardan tepki gördü. Rumen futbolcu, topu her ayağına aldığında sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Müsabakanın 65. dakikasında Teknik Direktör Igor Tudor da taraftarlara niye ıslıklıyorsunuz diye serzenişte bulundu. Latovlevici, karşılaşmanın 70. dakikasında oyundan çıkararak, yerini Martin Linnes'e bıraktı.

İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK?

Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda geçen hafta Medipol Başakşehir'e 5-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan futbolculardan Eren Derdiyok yedeğe çekilirken, Jason Denayer ile sarı kart cezalısı Fernando Reges de müsabakanın kadrosunda yer almadı.

Maç öncesinde gerçekleştirilen ısınmada sağ arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci de riske edilmemek amacıyla kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'da bu futbolcuların yerine Aytemiz Alanyaspor maçında, sarı kart cezası biten Serdar Aziz ile Selçuk İnan, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin forma giydi.



TUDOR ESKİ SİSTEME DÖNDÜ

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, Aytemiz Alanyaspor maçında 4-2-3-1 sistemine dönüş yaptı. Galatasaray, Hırvat teknik adamın bu sistemi uyguladığı ligin ilk 8 haftasındaki maçlarda 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti.

Igor Tudor, ligin 9. haftasındaki Fenerbahçe derbisiyle beraber son 4 müsabakada farklı sistemler denerken, bu maçlarda birer galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı takım, 8 puan kaybetti.

Aytemiz Alanyaspor maçında kaleyi Fernando Muslera'ya emanet eden, savunmayı Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz ve Iasmin Latovlevici'den oluşturan Tudor, ön liberoda Selçuk İnan ve Badou Ndiaye'yi görevlendirdi. Kanatlarda Rodrigues ve Yasin Öztekin'in sahaya çıktığı sarı-kırmızılı takımda forvetin arkasında ise Younes Belhanda forma giydi. Galatasaray'ın ileri ucunda ise Bafetimbi Gomis sahada yer aldı.







YASİN ÖZTEKİN İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'da Yasin Öztekin, bu sezon ilk kez bir lig maçında ilk 11'de görev aldı.

Tecrübeli futbolcu, maç öncesindeki ısınmada arka adalesinde çekme hisseden Tolga Ciğerci'nin yerine ilk 11'de müsabakaya başladı.

Yasin Öztekin, daha önce 4 lig maçında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Bu arada Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarının ardından bu maçta da görev alamayarak cezasını tamamladı.



AYTEMİZ ALANYASPOR'DA İKİ ÖNEMLİ EKSİK

Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love ile Junior Fernandes, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Akdeniz ekibinde bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 kez ağları havalandıran Vagner Love ile Fernandes, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemedi.







MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI

1. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içine giren Rodrigues'in şutunda, kaleci Haydar Yılmaz, topu kornere çeldi.

12. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ taraftan Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Maniatis'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

14. dakikada rakibinden topu kapan Rodrigues'in sağdan yerden ortasında ön direkte Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

18. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in dışarı çıkardığı topa Selçuk İnan bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Serdar Aziz'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gomis'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'dan döndü. Altıpasın gerisinde topu önünde bulan Yasin Öztekin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.







MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI

54. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan kullandığı serbest atışta, penaltı noktası üzerinde yükselen Welinton'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

78. dakikada Rodrigues'in uzun pasında ceza sahasında uygun durumda topla buluşan Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten farklı şekilde auta çıktı.

85. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Haydar Yılmaz topa sahip oldu.

87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Gomis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.

88. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Yasin Öztekin'in pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Gomis'in yerden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0

90+2. dakikada sağdan kullanılan korner sonrasında topla buluşan Rodrigues, kısa pasını altıpas önündeki Gomis'e gönderdi. Gomis, bekletmeden vuruşunu yaptı, kaleci Haydar Yılmaz kaleye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

Karşılaşmayı, Galatasaray 2-0 kazandı.



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Stat: Türk Telekom

Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Selçuk İnan, Ndiaye, Rodrigues, Belhanda, Yasin Öztekin, Gomis

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Gassama, Fofana, Tzavellas, Nsakala, Maniatis, Sackey, Emre Akbaba, Efecan Karaca, Welinton, Mbilla (Dk. 29 Lungu)

Gol: Dk. 33 Yasin Öztekin (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 37 Tzavellas. Dk. 43 Emre Akbaba, Dk. 45+3 Gassama (Aytemiz Alanyaspor)