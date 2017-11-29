Galatasaray Sivas Belediyespor'a farklı tarife

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Galatasaray 1-0 Sivas Belediyespor

Galatasaray 2-0 Sivas Belediyespor

Galatasaray 3-0 Sivas Belediyespor

Galatasaray 3-1 Sivas Belediyespor

Galatasaray 4-1 Sivas Belediyespor

Galatasaray 5-1 Sivas Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor'u 5-1 mağlup etti.



Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 4'üncü ve 75'inci dakikalarda Yasin Öztekin, 70'inci dakikada Emrah Başsan, 87'nci dakikada Sinan Gümüş ve 90'ıncı dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 78'de Sinan Akaydın'dan geldi.





MAÇTAN DAKİKALAR

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u 5-1 yenerek, üst tura çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Linnes'in şık ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0

33. dakikada sağdan gelişen konuk takım atağında Tunay Acar'ın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Ozan Kılıçoğlu'nun müsait durumda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Galatasaray karşılaşmanın ilk yarısının 1-0 önde tamamladı.

70. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Eren Derdiyok'un pasıyla ceza sahasına giren Sinan Gümüş, rakibinden sıyrıldıktan sonra topu kale sahası önündeki Emrah Başsan'a çıkardı. Bu futbolcu, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

75. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topu kontrol eden Yasin Öztekin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 3-0

78. dakikada Sivas Belediyespor farkı 2'ye indirdi. Sağdan Ahmet Arı'nın yaptığı ortada, arka direkte Sinan Akaydin kafa vuruşuyla topu filelere yolladı: 3-1

87. dakikada Galatasaray bir gol daha attı. Emrah Başsan'ın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Sinan Gümüş, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1

90. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasına giren Eren Derdiyok, topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 5-1

Galatasaray, müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.



STAT: Türk Telekom



HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş



GALATASARAY: Carrasso, Tarık, Donk, Ahmet Çalık, Linnes, Koray, Selçuk (Dk. 79 Barış), Sinan Gümüş, Feghouli (Dk. 46 Emrah), Yasin (Dk. 79 Recep), Eren



SİVAS BELEDİYESPOR: Osman, Nuri Melih, Uğur, Tunay, Seyid Ahmet (Dk. 83 Batuhan), Feyyaz (Dk. 79 Ali), Samet, Ozan, Hüseyin, Hakan (Dk. 66 Ahmet Arı), Sinan Akaydın



GOL: Dk. 4 - Dk. 75 Yasin, Dk. 70 Emrah, Dk. 87 Sinan Gümüş, Dk. 90 Eren (Galatasaray) - Dk. 78 Sinan Akaydın (Sivas Belediyespor)



SARI KARTLAR: Emrah, Yasin, Ahmet Çalık (Galatasaray) - Ozan (Sivas Belediyespor)





YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk eden Galatasaray, müsabakaya yedek ağırlıklı kadroyla çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Igor Tudor, bu sezon fazla forma şansı bulamayan futbolcuları Sivas Belediyespor maçında sahaya sürdü.

Hırvat teknik adam, Süper Lig'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın kadrosundan sadece Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'e müsabakada görev verdi.

Galatasaray'ın as oyuncuları Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis ile sakatlıkları bulunan Jason Denayer, Tolga Ciğerci ve ameliyat edilen Iasmin Latovlevici maçın kadrosunda yer almadı.

- FEGHOULİ İLK 11'E

Galatasaray'da, Trabzonspor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 3 maçlık cezasını tamamlayan Sofiane Feghouli, Sivas Belediyespor maçında ilk 11'de görevlendirildi.

Karşılaşmada kaleyi Cedric Carrasso'ya veren Igor Tudor, savunmayı Tarık Çamdal, Ahmet Çalık, Ryan Donk ve Martin Linnes'ten oluşturdu. Galatasaray'da ön liberoda Koray Günter ve Selçuk İnan, kanatlarda da Yasin Öztekin ve Feghouli görev yaptı. Sarı-kırmızılı takımda forvet arkasında Sinan Gümüş sahaya çıkarken, ileri uçta ise Eren Derdiyok forma giydi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan Ahmet Şen, Emrah Başsan, Recep Gül, Gökay Güney, Barış Zeren, Ramazan Civelek ve Sefa Özdemir bulundu.

- CARRASSO İLK KEZ FORMA GİYDİ

Galatasaray'da sezon başında transfer edilen Fransız kaleci Cedric Carrasso, ilk kez bir resmi maçta görev yaptı.

Teknik direktör Igor Tudor, sezonun geride kalan bölümündeki maçlarda Fransız kaleciyi tercih etmedi.

Sarı-kırmızılı takımda Tarık Çamdal ve Donk da bu sezon ilk kez bir resmi maçta forma şansı buldu.