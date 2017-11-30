Fenerbahçe'den Adana Demirspor'a gol yağmuru

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Fenerbahçe-Adana Demirspor 1-0 (24dk )

Fenerbahçe-Adana Demirspor 2-0 (27dk)

Fenerbahçe-Adana Demirspor 3-0 (45 dk)

Fenerbahçe-Adana Demirspor 4-0 (51 dk)

Fenerbahçe-Adana Demirspor 5-0 (66)

Fenerbahçe-Adana Demirspor 6-0 (90dk)

Maçtan dakikalar

23'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Oğuz, sağ kanatta hareketlenen Şener'in koşu yoluna meşin yuvarlağı bıraktı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Şener yerden ortasını yaptı, Alper topu filelere gönderdi: 1-0.



26'ncı dakikada sağ kanattan Alper'in pasıyla topu kontrol eden Vincent Janssen iki oyuncudan sıyrılıp vuruşunu yaptı ve ağları sarstı: 2-0.



45'inci dakikada Valbuena ile Janssen'in paslaşmasında Valbuena ceza sahası içerisinde topla buluştu. Fransız oyuncunun ortasına kafa vuran Hasan Ali, durumu 3-0'a getirdi.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



51'inci dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Alper yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-0.



66'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Valbuena son çizgiye inerek yerden pasını Alper'e çıkarttı. Tecrübeli oyuncunun vuruşu, bir kez daha ağlara gitti: 5-0.



89'uncu dakikada maçın hakemi Ali Şansalan, Janssen'e yapılan müdahalenin ardından penaltı noktasını gösterdi.



90'ıncı dakikada Ahmethan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Kurtuluş'un müdahalesine rağmen önce direğe, sonra ağlara gitti: 6-0.



Mücadele, Fenerbahçe'nin 6-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

STAT: Ülker



HAKEMLER: Ali Şansalan, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara



FENERBAHÇE: Erten, Şener, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Oğuz, Mehmet Topal, Alper (Dk. 68 Ahmethan), Mehmet Ekici (Dk. 51 Aatif), Valbuena (Dk. 68 Dirar), Janssen



ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Erhan, Douhadji, Sezer, Tolgahan, Yiğit, Savaş (Dk. 56 Mendy), Atakora, Umut (Dk. 46 Lingane), Abdulkadir (Dk. 76 Atabey), Tambe



GOLLER: Dk. 23 - Dk. 51 - Dk. 66 Alper, Dk. 26 Janssen, Dk. 45 Hasan Ali, Dk. 90 (P) Ahmethan (Fenerbahçe)



SARI KARTLAR: Yiğit, Douhadji, Erhan, Mendy (Adana Demirspor)



KIRMIZI KART: Dk. 88 Douhadji (Adana Demirspor)

KADIKÖY'DE 'MAVİ ŞİMŞEK' SESLERİ

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u konuk ettiği karşılaşmaya misafir takım taraftarları damga vurdu. Fenerbahçe taraftarının fazla ilgi göstermediği mücadelede Adana Demirspor taraftarları, kendilerine ayrılan tribünün tamamını doldurdu. Mavi Şimşek tezahüratlarıyla takımlarına destek veren lacivert-mavililer, takımlarının itici gücü oldu.

MAÇTAN ÖNCE DOSTLUK RÜZGARI

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u konuk ederken, karşılaşma öncesinde iki takım tribünleri arasında dostluk rüzgarları esti. Fenerbahçeli taraftarlar, 'Demirspor bizim kardeşimizdir' tezahüratları yaparken, Adana Demirspor taraftarları da Fenerbahçe'nin vefat eden tribün lideri Sefa'yı unutmadı. Karşılıklı jestlerin yapıldığı statta güzel görüntüler ortaya çıktı.