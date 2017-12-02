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" kırmızı kart görmeliydi"

Giriş Tarihi: 2.12.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 2.12.2017 20:32
Gomis kırmızı kart görmeliydi

ile arasında oynanan maçın 16. dakikasında Tolgay ile çarpıştı

ile arasında oynanan maçın 16. dakikasında Tolgay ile çarpıştı. Yaşanan bu olayın ardından kısa bir süreli sakatlık geçirirken tedavisinin ardından oyuna devam etti.

GOMIS KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Tolgay Arslan ile Gomis'in arasındaki pozisyona spor yorumcusu farklı bir yorum getirdi ve pozisyonda Gomis'in kırmızı kart görmesi gerektiğini iddia etti. Olayın bir çarpışma olmadığını savunan Çakar, "Gomis'in Tolgay'a yaptığı hareket asla bir çarpışma değil. Gomis kırmızı kart görmeliydi" dedi.

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