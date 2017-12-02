Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın 16. dakikasında Tolgay ile Gomis çarpıştı. Yaşanan bu olayın ardından Tolgay Arslan kısa bir süreli sakatlık geçirirken tedavisinin ardından oyuna devam etti.

GOMIS KIRMIZI KART GÖRMELİYDİ

Tolgay Arslan ile Gomis'in arasındaki pozisyona spor yorumcusu Ahmet Çakar farklı bir yorum getirdi ve pozisyonda Gomis'in kırmızı kart görmesi gerektiğini iddia etti. Olayın bir çarpışma olmadığını savunan Çakar, "Gomis'in Tolgay'a yaptığı hareket asla bir çarpışma değil. Gomis kırmızı kart görmeliydi" dedi.