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'yı ağırlıyor

Giriş Tarihi: 3.12.2017 18:36 Güncelleme Tarihi: 3.12.2017 19:32
Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırlıyor

'in 14. haftasında , sahasında 'yı ağırlıyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

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FENERBAHÇE: 0 - 0 KASIMPAŞA

STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ


'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

Fenerbahçe taraftarı ligin 14. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Ülker Stadı'na akın etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki yükselen performansı ve dün oynanan derbi neticesinde maça yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarların neşesi gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanması durumunda 3. sıradaki yerini koruyacak.

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Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırlıyor
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