Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırlıyor

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FENERBAHÇE: 0 - 0 KASIMPAŞA
STAT: Ülker Stadı
SAAT: 19.30
HAKEM: Ümit Öztürk
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
FENERBAHÇE TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.
Fenerbahçe taraftarı ligin 14. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Ülker Stadı'na akın etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki yükselen performansı ve dün oynanan derbi neticesinde maça yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarların neşesi gözlerden kaçmadı.
Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanması durumunda 3. sıradaki yerini koruyacak.