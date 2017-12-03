Fenerbahçe Kasımpaşa'yı ağırlıyor

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FENERBAHÇE: 0 - 0 KASIMPAŞA

STAT: Ülker Stadı

SAAT: 19.30

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN Sports 1

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Alper, Aatıf, Giuliano

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Youssef, Omeruo, Veigneau, Neumayr, Pavelka, Mensah, Murillo, Trezeguet, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FENERBAHÇE TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ



Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.



Fenerbahçe taraftarı ligin 14. haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçı öncesinde Ülker Stadı'na akın etti. Sarı-lacivertlilerin ligdeki yükselen performansı ve dün oynanan derbi neticesinde maça yoğun ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarların neşesi gözlerden kaçmadı.



Fenerbahçe, Kasımpaşa maçını kazanması durumunda 3. sıradaki yerini koruyacak.