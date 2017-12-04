Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Perşembe günü Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak Vitoria Guimaraes-Atiker Konyaspor maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn'in yapacağı maçta, Sascha Stegemann ile Benjamin Brand ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guido Kleve yerine getirecek.

ATİKER KONYASPOR'DA VİTORİA GUİMARAES MAÇI HAZIRLIKLARI

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, 7'ye 3 pas ve top kapma çalışmasının ardından, çift kale maç ile tamamladı.