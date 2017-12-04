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- maçının hakemi belli oldu

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.12.2017 14:56 Güncelleme Tarihi: 4.12.2017 14:57
Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçının hakemi belli oldu

Atiker 'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında Portekiz ekibi 'e konuk olacağı maçta, Alman hakem Siebert görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Aralık Perşembe günü Guimaraes kentindeki Afonso Henriques Stadı'nda TSİ 23.05'te başlayacak -Atiker maçını, Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek.

Siebert'in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn'in yapacağı maçta, Sascha Stegemann ile Benjamin Brand ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guido Kleve yerine getirecek.

ATİKER KONYASPOR'DA VİTORİA GUİMARAES MAÇI HAZIRLIKLARI

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı, 7'ye 3 pas ve top kapma çalışmasının ardından, çift kale maç ile tamamladı.

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Vitoria Guimaraes - Konyaspor maçının hakemi belli oldu
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