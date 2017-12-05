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Eto'o'dan sevindirici haber

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.12.2017 12:48 Güncelleme Tarihi: 5.12.2017 12:49
Eto'o'dan sevindirici haber

'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan Eto'o'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi. Ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılarda, mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak , maçının hazırlıklarına ara vermeden bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçının 69'uncu dakikasında sol bacağında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan 'nun kontrollerinde, bacağında ciddi sakatlık bulunmadığı, Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği belirtildi.

Kırmızı beyazlılarda Salih, Zeki, Danilo, Djourou, Nasri, Menez, Sandro'nun sakatlığı devam ediyor.

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