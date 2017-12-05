Tekvandonun altın avcısı: İrem Yaman...

Milli tekvandocu İrem Yaman, 2014-2017 yıllarında mücadele ettiği turnuvalarda madalyalara ambargo koyarak, 14 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.

22 yaşındaki başarılı sporcu, antrenman salonunda AA muhabirine, söz konusu dönemde 25 turnuvada mücadele ettiğini ifade ederek, "Bu dönemde 61 maç yaptım ve 50'sinden başarıyla çıktım. Katıldığım turnuvaların sadece altısında başarısız oldum. Son 3 yılda iştirak ettiğim turnuvalarda 19 madalya kazanmayı başardım." dedi.

Kariyerindeki ilk uluslararası organizasyonun 2014 yılındaki Avrupa Ümitler Şampiyonası olduğunu hatırlatan İrem, "Bu şampiyonada kazandığım altın madalyayla tekvandoya tutundum. Kariyerimdeki ilk madalyamı aldım." diye konuştu.

Kendisinin bugün itibariyle tek hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu dile getiren İrem, "Üç Avrupa şampiyonluğum var. İkisi ümitlerde, biri de büyüklerde. Bir dünya şampiyonluğum var. 2015'te büyüklerde dünya şampiyonu oldum. Birer kez Üniversitelerarası Spor Oyunları'nda birinciliğim ve ikinciliğim var. Bu yıl yine İslam Oyunları şampiyonluğum var. Diğerleri ise açık şampiyonalar ve Grand Prix müsabakaları." açıklamasında bulundu.

Tekvandoya 67 kiloyla başladığını, sonrasında 62 ve bugün için de 57 kiloda mücadele ettiğini anlatan İrem, şöyle devam etti:

"Bu yıl katıldığım tüm maçlarda şampiyon oldum. Sadece Dünya Şampiyonası'nda yenildim. Bu yılki tüm kariyerime baktığınızda bir kere ikinci oldum, onun dışındaki tüm organizasyonlarda şampiyon oldum. Hedefim Dünya şampiyonluğuydu. İlk maçta yenildim. Herkes şok oldu. Ben de bu maçın psikolojisini atlatamadım. Dünya Şampiyonası'ndan geldik, 2 hafta kadar antrenman yapmadım. Üzüntüden sürekli uyudum. Çünkü kalkıyorum, o anı hatırlıyorum. Sadece 1 puanla giden bir maçtı. Sonrasında kendimi toparladım. Bir yenilgiyle dağılacak bir sporcu değildim ve tekrar antrenmanlara başladım. 1 ay sonra Üniversitelerarası Spor Oyunları vardı. 2017'deki Üniversite Spor Oyunları'nda ise şampiyon oldum. Sporcu her zaman en üst seviyede olamıyor. Bazen çok istemek insanı hataya düşürüyor."

YUMRUKLAR TOKYO'YA ÇEVRİLDİ

Milli tekvandocu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılacağına kesin gözüyle baktığını ve şu anda genel sıralamada 5. sırada yer aldığını anımsattı.

Tüm dünyanın İrem Yaman'ı 62 kiloda tanıdığını ancak yeni dönemde 57 kiloda mücadele vereceğini belirten milli tekvandocu, "2020 Tokyo Olimpiyatları için şansım çok yüksek. 57 kiloda Türkiye'den yarıştığım arkadaşlarım da var. Şu anda sıralamada 5. sıradayım. İlk 6 içindeki sporcular olimpiyatlara vize alabiliyor. Yüzde 99 oranında sıralamada 5. sırada yer alarak vize alacağım." görüşlerini paylaştı.

İrem, 57 kilonun kendisi için çok avantajlı bir sıklet olduğunu ifade ederek, "Ben hızlıyım ve fiziksel avantajlarım da çok yüksek. Bunları topladığımızda şampiyon olmamda büyük bir etken olacak. 2020 Tokyo'yu çok istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmama kesin gözüyle bakıyorum. İnşallah da olur. Benim asıl hedefim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya almak." değerlendirmesini yaptı.

"TEKVANDO HAYATIMI TAMAMEN DEĞİŞTİRDİ"

Annesinin yönlendirmesi, babasının antrenörlüğünü yapmasıyla tekvando branşına adım attığını dile getiren İrem Yaman, tekvandonun kendisini değiştirdiğini kaydetti.

Tekvando sayesinde ufkunun genişlediğini vurgulayan İrem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekvando olmasaydı, okula giderdim, KPSS'ye hazırlanırdım, öğretmen olurdum, evlenirdim. Hep böyle tek düze bir yaşamım olurdu. Çünkü başka hiçbir şeyim yoktu. Ama şimdi her hafta neredeyse bir maça gidiyorum. Sürekli başka ülke ve kültürleri görüyorum. Benim için sporun en büyük avantajı bu. Ufkumu genişletiyor. Sürekli farklı yerlerden arkadaşlarım oluyor. Sadece Türk arkadaşım yok, yabancı arkadaşlarım var. Mezun oldum ancak bir yıldır çalışmıyorum. Her şeyim antrenman. Kendimi geliştirebilmek için İngilizce kursuna gidiyorum. Tekvando hayatımı tamamen değiştirdi. Sadece bir tarafımı değiştirdi diyemem."

Babası Hasan Yaman ile antrenman yapmaktan zevk aldığını belirten İrem, "Benim ilk antrenörüm babam. Babamla tekvandoda anlaşmazsam evde anlaşmak zorundayım. Evde anlaşmazsam, spor salonunda anlaşıyoruz. Biz her zaman orta yolu buluyoruz. Bu konuda çok şanslıyım." şeklinde konuştu.

Milli sporcu İrem, 2020 Tokyo Olimpiyatları sonrasında hem kendisinin, hem de ailesinin planında evlilik olduğunu sözlerine ekledi.