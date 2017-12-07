Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu son maçında Almanya temsilcisi Leipzig'i 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Beşiktaş, ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda üst sıralarda yer aldı.

G Grubu'nda dikkatleri üstüne çeken siyah-beyazlı ekip, namağlup unvanının yanı sıra attığı goller ve savunmasıyla Avrupa'nın önemli takımları arasında yer alırken, geçmişte Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüş bazı ekipleri de geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplayan Beşiktaş; Porto, Leipzig ve Monaco ile yer aldığı G Grubu'nu lider olarak tamamladı.