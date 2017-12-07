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'den açıklaması

Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:22
Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması

Teknik direktör , ile aralarında henüz bir anlaşma olmadığını söyledi.

Tecrübeli teknik direktör , Futbol Federasyonu yetkilileri ile bir araya geldi.

Yeniköy'deki bir restaurantta yenilen yemeğin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Bosna Hersekli dostlarımızla yemek yedik. Onları burada görmekten son derece memnunuz. Tarık Hodzic benim eski takım arkadaşım ve dostum. Önümüzdeki günlerde ne olacağına bakacağız. Herhangi bir anlaşma olursa açıklama yaparız" dedi.

Bir dönem 'da da forma giyen Bosna Hersekli eski futbolcu Tarık Hodzic ise, "İki taraf da düşünecek. Fatih Terim inşallah gelir. Bosna halkı Fatih Terim hocayı çok istiyor" ifadelerini kullandı..
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Fatih Terim'den Bosna Hersek açıklaması
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