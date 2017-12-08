Bursaspor taraftarından Filistin'e destek!

TRİBÜNLER DOLDU

Yeşil-beyazlı taraftarlar Fenerbahçe maçına yoğun ilgi gösteriyor. Karşılaşma öncesinde biletleri tüketen taraftarlar, takımlarına büyük destek veriyor. Sarı-lacivertli taraftarlar da kendilerine ayıran bölümü doldurdu. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağıran yeşil-beyazlı taraftarlar yumruk şov yaptırdı.

BURSASPOR TARAFTARINDAN FİLİSTİN'E DESTEK

Öte yandan yeşil-beyazlı taraftarlar Filistin'e destek vererek, 'Kudüs emanettin ümmete, selam olsun can Filistin'e' yazılı pankart açtı. Ayrıca geçtiğimiz yıl Beşiktaş maçının ardından yaşanan patlamayı da unutmayan taraftarlar, 'vatan için ölmekse kaderim, böyle kaderin ellerinden öperim' pankartını açtı. Ayrıca Bursaspor ve Fenerbahçeli oyuncular da 'Kudüs kırmızı çizgimizdir' pankartı ile oyun alanına geldi.

TRİBÜNLERDE KOREOGRAFİ ŞOV

Yeşil-beyazlı taraftarla Fenerbahçe maçı öncesi tribünlerde muhteşem bir koreografi şova imza attı. Maraton ve teksas tribünleri kartonlarla görsel şölen oluşturdu. Ayrıca maraton tribününde 'onurunla, duruşunla, ruhunla' yazısı yer aldı. Bu yazının üstünde ise, kartonlarla Bursa sen çok yaşa yazısı yer aldı.