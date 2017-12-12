Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Galatasaray son dakika spor haberleri burada...

Kwadwo Asamoah ve Filipe Luis transferleri için zemin yoklayan Galatasaray'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İran genç milli takımında da forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray için İstanbul'a geldi. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? İşte yanıtı ve Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

İran U17 Milli Takımı'nda da oynayan Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi. İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.

U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.

KONOPLYANKA ÇIKMAZI

Hamzaoğlu döneminde elden kaçırdığı Konoplyanka'yı yine transfer listesine alan Aslan'ın işi zor. Alman kulübü Schalke 04, bonservisine 12.5 milyon euro ödediği Ukraynalı yıldız için aynı rakamı Galatasaray'dan istiyor.

Galatasaray'da sol kanada ara transferde yapılacak takviye için listenin ilk sırasında Yevhen Konoplyanka var. Sarıkırmızılı takımı Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı dönemde de transferi gündeme gelen ancak Sevilla'ya kaptırılan oyuncu için Galatasaray, İspanyollar'ın bonservisini 12.5 milyon Euro'ya sattığı Schalke 04'ün kapısını çalacak. Sevilla'da düşüşe geçen ve bonservisi elinde geldiği İspanyol kulübünden Schalke 04'e transfer olan Konoplyanka sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Alman ekibi Konoplyanka için devre arasında da indirime gitmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor ancak Schalke 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu zorunlu kılıyor.

BAŞKANIN GÖNLÜ ARDA'DA

Bu arada Galatasaray yönetiminin, sezon başında anlaşmaya vardığı ancak transferin son gününde taraftar baskısı yüzünden alamadığı Arda Turan'ın yuvaya geri dönüşü için tekrar nabız yoklayacağı bildirildi. Başkan Dursun Özbek'in çok istediği milli yıldıza, kulüpteki bazı yöneticilerin şimdilik soğuk baktığı gelen haberler arasında.