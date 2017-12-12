  1. Haberler
  2. Spor Haberleri
  3. Futbol Haberleri
  4. Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Galatasaray son dakika spor haberleri burada...

kimdir? son dakika spor haberleri burada...

Giriş Tarihi: 12.12.2017 09:24
Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Galatasaray son dakika spor haberleri burada...

transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Süper Lig'de Akhisarspor'u evinde mağlup eden Galatasaray; Medipol Başakşehir'in Sivas deplasmanında takılmasıyla birlikte yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Igor Tudor yönetimindeki Galatasaray'dan son dakika transfer haberlerini güncel spor haberlerini sizler için derledik. lı genç oyuncu , Galatasaray için 'a geldi. Allahyar Sayyadmanesh kimdir?

Kwadwo Asamoah ve transferleri için zemin yoklayan 'da sürpriz bir isim daha gündeme geldi. genç milli takımında da forma giyen , Galatasaray için 'a geldi. Peki Allahyar Sayyadmanesh kimdir? İşte yanıtı ve Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

İran U17 Milli Takımı'nda da oynayan Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi. İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.

U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.

KONOPLYANKA ÇIKMAZI

Hamzaoğlu döneminde elden kaçırdığı Konoplyanka'yı yine transfer listesine alan Aslan'ın işi zor. Alman kulübü Schalke 04, bonservisine 12.5 milyon euro ödediği Ukraynalı yıldız için aynı rakamı Galatasaray'dan istiyor.

Galatasaray'da sol kanada ara transferde yapılacak takviye için listenin ilk sırasında Yevhen Konoplyanka var. Sarıkırmızılı takımı Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı dönemde de transferi gündeme gelen ancak Sevilla'ya kaptırılan oyuncu için Galatasaray, İspanyollar'ın bonservisini 12.5 milyon Euro'ya sattığı Schalke 04'ün kapısını çalacak. Sevilla'da düşüşe geçen ve bonservisi elinde geldiği İspanyol kulübünden Schalke 04'e transfer olan Konoplyanka sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Alman ekibi Konoplyanka için devre arasında da indirime gitmeme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar yıldız oyuncuyu kiralamak istiyor ancak Schalke 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu zorunlu kılıyor.

BAŞKANIN GÖNLÜ ARDA'DA

Bu arada Galatasaray yönetiminin, sezon başında anlaşmaya vardığı ancak transferin son gününde taraftar baskısı yüzünden alamadığı 'ın yuvaya geri dönüşü için tekrar nabız yoklayacağı bildirildi. Başkan 'in çok istediği milli yıldıza, kulüpteki bazı yöneticilerin şimdilik soğuk baktığı gelen haberler arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Galatasaray son dakika spor haberleri burada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN