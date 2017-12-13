Dursun Özbek'ten tesis müjdesi

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Özhan Canaydın Toplantı Salonu'nda yapılan Galatasaray'ın Aralık Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Sözlerine yeni yapılan ve merhum eski başkan Özhan Canaydın'ın adının verildiği konferans salonu hakkında konuşarak başlayan Özbek, "Özhan ağabeyi yaklaşık 15 sene kadar tanıdım. Başkanlığı döneminde kendisine hizmet edebileceğim konularda bilgi verdim. Elinden geleni verdi. Çok değerli bir ağabeyimdi. Galatasaray'a yaptıklarıyla bugün kendisini anmak istedim. Galatasaray yaşadıkça Özhan ağabey anılacak" diye konuştu. Ardından Özhan Canyadın için hazırlanan özel bir klip barkovizyona verildi.



"KEMERBURGAZ TESİSLERİ HAYIRLI OLSUN"



Gündemlerinde olan projeler hakkında bilgi veren Özbek, "En önemlilerinden birisi Florya'nın taşınması. Birçok sebebi vardı. Ekonomik olarak değeri çok önemliydi. Kulübe katkı vermek için proje başlatmıştık. Florya Galatasaray'a dar geliyordu. İki tane nizami sahası vardı. Gelişen futbol ekonomisi çerçevesinde daha uygun bir yere taşınmak zorunluydu. Kemerburgaz'da 140 dönüm arsa için çalışma içindeydik. Orman içinde altı tane sahası, kapalı salonları, altyapıya hizmet edecek bir kompleks olacak. Bununla ilgili çalışma içindeydik. Arazi Savunma Bakanlığı'na ait. Hasdal Kışlası'nda bulunuyor. Dün itibariyle neticelendi. Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı'ndan izinleri alarak, bunun nihai kararı için Başbakanlığa gittik. Dün Başbakanla görüştüm. Onun da olurunu aldım. Kemerburgaz Tesisleri hayırlısı olsun. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve Maliye Bakanlığı'na teşekkür ederim. Kemerburgaz yerleşkesinin projesi yapıldı, hazır. Çalışma gerekiyordu. Arazinin üst kullanım hakkı için gerekli izinler alındı. Emlak Konut yapacak" diye konuştu.



"SPOR SALONUNUN RUHSATINI ALMIŞTIK"



Ali Sami Yen Spor Kompleksi yanında yapılacak spor salonu projesi için açıklamalarda bulunun Özbek, ruhsatı daha önce aldıklarını belirterek, "Burada çok öneli husus var. Kapalı spor projesi benim bir projem değil. Stat yapılırken, projenin içinde var. Bu salonun yapılması burayı projelendiren kişilerin yaptığı bir şeydi. 1 seneden beri çalışıyorum. Prosedürler zaman alıyor. Genel kuruldan önce Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bizzat kendisi ruhsatı getirdi" şeklinde konuştu.



"GALATASARAY MÜZESİ OCAK AYINDA AÇILACAK"



Konuşmasında müjde veren Başkan Özbek, Türk Telekom Stadyumu'nda müze yapılacağını açıkladı. Müze için çok evvelden beri çalışma yaptıklarını ifade eden Özbek, "Daha önce bazı çalışmalar yapılmış. Müzenin stadın içinde modern, dünyada eşleriyle yarışabilmesi için çok önemsedik. İnşaatı ve organizasyonu başladı. Ocak ayında açılışını yapacağız. Galatasaray'ın tarihi yaşaması lazım. Tarihi yaşarken, ekonomisine de katkı vermesi lazım. Taraftalar müzede gezmenin yanında stat turu, restoranlarda yeme ve soyunma odalarını gezme şansı olacak. Bu projede Galatasaray'ın bütün sevenleri bir araya geldi. Örnek bir çalışma sergilendi. Her kim Galatasaray'a fayda sağlayacaksa katkı verdi. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Özellikle Candan Erçetin'in büyük desteği var. Galatasaray'ın etrafında birleşmemiz lazım. Eğer müzede bunu yapabiliyorsak her yerde bunu yapabilmemiz lazım" diye konuştu.



FATİH ALTAYLI'NIN KONUŞMALARI GÜNDEME GELDİ



Cumartesi günü Akhisarspor ile oynadıkları maçtaki tepkiler için ise Özbek, "Bugün biz nasılız? Galatasaray olarak neredeyiz? Cumartesi günü maç oynandı. Galip geldik. İlk yarı iyi oynamadık. Sonunda 4-2 kazandık. Bunun sevincini yaşamak varken, maç sonunda protesto edildik. Antrenörümüz, yönetim protesto edildi. Bununla kalınmadı, benim bulunduğum mekana para, kutu atıldı. Bize ne oluyor? Beraber sevinemeyecek miyiz? Ne oluyor bize? Galatasaray'a hizmet etmiş bir değerli kardeşim açıklamalarda bulundu" ifadelerini kullandı.



Özbek'in sözlerinin ardından Fatih Aktaylı'nın bir programda söylediği sözleri ekrana verildi. Ekrandan verilen Fatih Altaylı'nın konuşmaları divan üyeleri tarafından tepki gördü.



"GALATASARAY'A HİZMET ETMİŞ BİRİ BUNU SÖYLÜYORSA TARAFTAR AZ BİLE YAPIYOR"



Fatih Altaylı'nın açıklamalarına cevap vermeye devam eden Özbek, Galatasaray'ın başkanının genel kurul tarafından seçildiğini, genel kurulun kararlarına herkesin saygı durması gerektiğini vurgulayarak, "Galatasaray başkanı, Galatasaray Spor Kulübü'nü temsil eder. Sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Kimsenin tasvip ettiğini sanmıyorum. Peki niye söylüyoruz? Galatasaray'ı yaralıyoruz, tartışılır duruma getiriyoruz. Cümle alem bu söylemleri, bu sataşmaları, bu yakıştırmaları izliyor. İkinci başkanlık yapmış (Fatih Altaylı) birinin ağzından izliyor. Galatasaray'a hizmet etmiş biri bunu söylüyorsa taraftar az bile yapıyor. Ben hiçbir zaman taraftarıma kızmıyorum. Zor mu birbirimize destek vermek? Bizim değerlerimizin içinde saygı yok mu? Değerlerimiz erozyona mı uğradı? Elbette herkes bu söylemlere bakarak rakip takımın antrenörü de buradan cesaretlenerek söylem içine giriyor. Hepsini kınıyorum. Hepimiz birbirimize saygı duyalım" ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY ETRAFINDA OYNANAN OYUNLARA BİRLİK OLUP GEÇİT VERMEYELİM"



Dursun Özbek, son olarak ise Galatasaray Spor Kulübü'ne ait bütün branşlardaki antrenör ve sporculara destek vermek zorunda olduklarını aktararak, "Kenetlenmek zorundayız Galatasaraylılar, başka çıkış yoktur. Galatasaray etrafından oynanan oyunlara birlik olup geçit vermeyelim. Galatasaray armasını kimse rant ve çıkar için kullanmasın" dedi.

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