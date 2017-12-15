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'te Popovic ile yollar ayrıldı

, 'deki kötü gidişat sonrası Teknik Direktör ile yollarını ayırdı. Takımın başında altyapı antrenörü olacak.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 12:47 Güncelleme Tarihi: 15.12.2017 12:50
Karabük'te Popovic ile yollar ayrıldı

Sezona Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcı ile yoluna devam eden , ligde son 7 maçta aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktörle yollarını ayırdı.

Kulüp binasında yapılan toplantının ardından açıklama yapan Kardemir spor Basın sözcüsü , Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü 'ü getirdiklerini söyledi.

10. TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan bu ayrılık 'de 15. hafta sonunda 10. teknik direktör değişikliği oldu. Antalyaspor, ikinci kez teknik adam değiştirerek Gençlerbirliği'ni yakalamış oldu…

Gençlerbirliği: Ümit Özat / Mesut Bakkal

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertuğrul Sağlam / Erol Bulut

Osmanlıspor: Bülent Uygun / İrfan Buz

Antalyaspor: Rıza Çalımbay / Leonardo

Kardemir Karabükspor: Erkan Sözeri / Tony Popovic

Trabzonspor: Ersun Yanal / Rıza Çalımbay

Atiker Konyaspor: Mustafa Reşit Akçay / Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği: Mesut Bakkal / Ümit Özat

Antalyaspor: Leonardo / David Badia Cequier

Karabükspor: Popovic / ?

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Karabük'te Popovic ile yollar ayrıldı
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