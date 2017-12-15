Karabük'te Popovic ile yollar ayrıldı

Sezona Teknik Direktörü Erkan Sözeri ile başlayan ve ardından Hırvat asıllı Avustralyalı çalıştırıcı Tony Popovic ile yoluna devam eden Kardemir Karabükspor, ligde son 7 maçta aldığı kötü sonuçlar sonrası teknik direktörle yollarını ayırdı.

Kulüp binasında yapılan toplantının ardından açıklama yapan Kardemir Karabükspor Basın sözcüsü Ahmet Gölbek, Popovic ile yollarını ayırdıklarını yerine ise altyapı antrenörü Levent Açıkgöz'ü getirdiklerini söyledi.

10. TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Öte yandan bu ayrılık Süper Lig'de 15. hafta sonunda 10. teknik direktör değişikliği oldu. Antalyaspor, ikinci kez teknik adam değiştirerek Gençlerbirliği'ni yakalamış oldu…

Gençlerbirliği: Ümit Özat / Mesut Bakkal

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertuğrul Sağlam / Erol Bulut

Osmanlıspor: Bülent Uygun / İrfan Buz

Antalyaspor: Rıza Çalımbay / Leonardo

Kardemir Karabükspor: Erkan Sözeri / Tony Popovic

Trabzonspor: Ersun Yanal / Rıza Çalımbay

Atiker Konyaspor: Mustafa Reşit Akçay / Mehmet Özdilek

Gençlerbirliği: Mesut Bakkal / Ümit Özat

Antalyaspor: Leonardo / David Badia Cequier

Karabükspor: Popovic / ?