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futbolcularla vedalaştı

ile yolları ayrılan teknik direktör Igor , Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 23:07
Tudor futbolcularla vedalaştı
Sarı-kırmızılı takım, ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenör yönetiminde gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen idman öncesi Florya'ya gelen Hırvat çalıştırıcı , Sarı-kırmızılı futbolcularla vedalaştı. Tudor'un futbolculara, "Göztepe maçında bol şans diliyorum. Bu sezon da şampiyon olacağınıza inanıyorum" dediği öğrenildi.



ÖZBEK DE FLORYA'DA
Öte yandan Başkanı de Florya Tesisleri'ne gelerek takıma moral verdi. İdman öncesi kamp binasında futbolcularla bir araya gelen Özbek'in, "Siz yolunuza devam edeceksiniz ve Mayıs ayında şampiyonluğu göğüsleyeceksiniz" konuşmasını yaptı.
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Tudor futbolcularla vedalaştı
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