Aslan, Buca karşısında zorlanmadı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor'u 3-0 yendi.

iraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında PTT 1. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek İzmir'de oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan Galatasaray'da golleri Selçuk İnan ve Sinan Gümüş (2) ve attı.

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Galatasaray 1-0 Bucaspor 14' (Selçuk İnan)

Galatasaray 2-0 Bucaspor 41' (Sinan Gümüş)

Galatasaray 3-0 Bucaspor 43' (Sinan Gümüş)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı maçta rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, 14. dakikada Selçuk İnan, 41 ve 43. dakikalarda ise Sinan Gümüş'ün golleriyle sonuca giderek, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk maçında Süper Lig'de Göztepe'yi 3-1 yenen Galatasaray, ikinci maçında ise bir başka İzmir temsilcisi Bucaspor'u 3-0'la geçmeyi başardı.

Kupada rövanş maçları, 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.

MAÇTA GERGİN ANLAR!

- TÜRK TELEKOM STADI'NDA 350. GOL SİNAN'DAN

Sinan Gümüş, Bucaspor karşısında Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü atarak, tarihe geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan'ın bu müsabakada attığı ilk golün, Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray takımının resmi maçlardaki 350. golü olduğu duyuruldu.

Bu statta Galatasaray'ın ilk golünü Servet Çetin, 50. golünü Johan Elmander, 100. golünü Didier Drogba, 150. golünü Wesley Sneijder, 200. golünü Hakan Balta, 250. golünü Selçuk İnan ve 300. golünü ise Yasin Öztekin atmıştı.

Bucaspor ağlarını 41 ve 43. dakikalarda iki kez havalandıran Sinan, bu sezonki gol sayısını, tamamı Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4'e çıkardı.

- SELÇUK İNAN SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, Bucaspor karşısında bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Bu sezonki 14. resmi maçına çıkan Selçuk İnan, 14. dakikada attığı golle hem takımını 1-0 öne geçiren isim oldu hem de siftah yaptı.

Selçuk, bu sezon Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 müsabakada forma giydi.

- TARIK ÇAMDAL SAKATLANDI

Sarı-kırmızılı oyuncu Tarık Çamdal, karşılaşmanın ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Maçın 74. dakikasında sol dizini tutarak kendisini yere bırakan Tarık Çamdal, saha kenarında yapılan müdahalesi sonrası oyuna devam edemedi.

Bu oyuncunun yerine 78. dakikada Martin Linnes oyuna dahil oldu.

Öte yandan, karşılaşmayı 9 bin 737 biletli seyircinin izlediği duyuruldu.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Galatasaray öne geçti. Yasin Öztekin'in şık pasıyla savunmanın arkasına sarkan Selçuk İnan, ceza sahası sol çaprazından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

41. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Bucaspor'da Veli Kızılkaya'nın kaptırdığı topta soldan ceza sahasına giren Eren Derdiyok, topu arka direkte uygun durumda bulunan Sinan Gümüş'e çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

43. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahası önü sağ çaprazda topla buluşan Sinan Gümüş, yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahası içinde kimsenin müdahale edemediği meşin yuvarlak, arka direkte ağlarla buluştu: 3-0.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Galatasaray, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Eray İşcan, Tarık Çamdal (Dk. 78 Linnes) Ahmet Çalık, Koray Günter, Latovlevici, Donk, Sinan Gümüş (Dk. 90+2 Recep Gül), Selçuk İnan (Dk. 86 Gökay Güney), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok

Bucaspor: Hüseyin Koç, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Emre Toraman, Uğurcan Yazğılı, Saruhan Fındıkcı, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 70 Onur Alkan), İbrahim Şirin (Dk. 88 Burak Aydın) İlyas Çakmak (Dk. 82 Alpay Aldemir)

Goller: Dk. 14 Selçuk İnan, Dk. 41 ve Dk. 43 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 21 Tarık Çamdal (Galatasaray), Dk. 33 Emre Özkan, Dk. 65 Emre Toraman (Bucaspor)