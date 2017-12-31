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tüm zamanların en iyilerini açıkladı

, Avrupa'da tüm zamanların kulüp sıralamasını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2017 19:54 Güncelleme Tarihi: 31.12.2017 01:47
UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı

Sıralamada ilk sırayı son 2 sezonun Şampiyonlar Ligi Şampiyonu aldı. 2'nci sırada Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih yer alırken, 3'üncü sırada ise İspanya devi Barcelona bulundu.

UEFA KULÜPLER SIRALAMASI BELLİ OLDU! TÜRK TAKIMLARI...


Bu listede temsilcilerimizden Galatasaray 20'nci, Fenerbahçe 47'nci, Beşiktaş 51'inci, Trabzonspor 113'üncü sırada yer aldı.
İlk 10 sırada yer alan takımlar ve temsilcilerimizin sıralamaları şu şekilde:

UEFA KULÜP SIRALAMASI AÇIKLANDI! BEŞİKTAŞ ZİRVEDE!

1 - Real Madrid
2 - Bayern Münih
3 - Barcelona
4 - Manchester United
5 - Juventus
6 - Milan
7 - Benfica
8 - Porto
9 - Liverpool
10 - Arsenal
20 - Galatasaray
47 - Fenerbahçe
51 - Beşiktaş
113 - Trabzonspor

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UEFA tüm zamanların en iyilerini açıkladı
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