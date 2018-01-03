Premier Lig
ekibi Everton'a gidişi an meselesi olan Beşiktaşlı Cenk Tosun
'un Türkiye rekoru kıracağı transferinin gizli mimarı ortaya çıktı. Cenk'i Merseyside ekibine kazandıran kişi İngiltere Milli Takımı'nı da çalıştıran Sam Allardyce
'dan başkası değil… Everton'ın 27 milyon Euro'luk yani 122 milyon TL'lik astronomik transfer teklifinde başrolü İngiliz teknik adam oynadı.
CRYSTAL PALACE'A DA O ÖNERMİŞTİ
Sezon
başında Cenk'e resmi teklif yapan Crystal Palace'a milli golcüyü öneren isim olan Allardyce, o dönem transferin nihayete ermesini sağlayamamıştı. Londra ekibine verdiği danışmanlık hizmeti Everton'da geçen ay göreve geldikten sonra sona eren İngiliz hoca, yeni kulübünde ilk iş olarak devre arası transfer dönemi için Cenk'i talep etti. Cenk'i rekora taşıyan pazarlık da bu noktada başladı.
"27 MİLYONU VERİN PİŞMAN OLMAZSINIZ" DEDİ
Bu
sezon Beşiktaş formasıyla 4'ü Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 13 gol atan ve takımının Devler Ligi'nde kazandığı üstün başarıda büyük pay sahibi olan Cenk için Everton kulübüne talep edilen 27 milyon Euro'yu ödemesini söyleyen isim de oydu.
26 yaşındaki milli futbolcu transfer resmiyete dökülünce, Cengiz Ünder'in Roma'ya 15 milyon Euro'luk transferinin kırdığı rekoru da tarihe gömecek.
SAM ALLARDYCE KİMDİR?
İngiliz ekolünün son temsilcilerinden olan 63 yaşındaki Allardyce, İngiltere Milli Takımı
'nın yanı sıra Sunderland, West Ham United
, Blackburn, Newcastle ve Bolton gibi ekiplerde çalıştı. Alllardyce, Everton öncesi ise Crystal Palace'a danışmanlık yapmıştı.