Stoperi Komşu’da buldu

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor'da öncelik sol bek ve stoperde… Boca Juniors'a transfer olan Mas'ın yerine Antalyaspor'dan Sakıb Aytaç'ı isteyen teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetimin sunduğu alternatif isimleri de izliyor. Çalımbay, stoper için Panathinaikos takımından Rodrigo Moledo'ya sıcak bakıyor. İlk girişimini yapan yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncu için Yunan kulübüne 500 bin Euro'luk bonservis bedeli önerdi. Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle belli bir limiti aşamayan yönetimin bu teklifi Yunan kulübü tarafından reddedildi. Trabzonspor, yeni bir teklif için olanakları zorluyor.

YUSUF, 50 YILDIZ ARASINDA

?UEFA, 2018 yılı bitiminde adından çok söz ettirmesi beklenen 50 genç oyuncuyu listeledi. UEFA'nın belirlediği gazetecilerin ortak hazırladığı listede, Trabzonspor'un 20 yaşındaki 10 numarası Yusuf Yazıcı da yer aldı. Yusuf'un özgüveni ve potansiyeli övülürken, oyuncunun bu sezonun ilk yarısındaki 17 Süper Lig maçında da forma giymesine vurgu yapıldı.

KIRAN KIRANA MAÇTA ABDÜLKADİR ŞOV

Trabzonspor, Antalya kampındaki çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Yüksek tempolu geçen antrenmanda yapılan çift kale maç sırasında Yusuf Yazıcı ve Onazi sakatlık yaşadı. Rıza Çalımbay iki oyuncuya da istedikleri taktirde çalışmayı bırakabileceklerini söylese de her iki yıldız idmana devam etti. Çift kale maçta Abdülkadir Ömür attığı birbirinden şık gollerle dikkat çekerken, Onazi ve Burak Yılmaz da fileleri sarsmayı başardı.