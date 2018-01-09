Trabzon Novak’ta ısrarcı! Bordo-mavililer, sol bek Filip Novak için FC Midtjylland kulübüne yaptığı teklifi 1 milyon 500 bin Euro’ya çıkardı

Trabzonspor, esas mevkii sol bek olmasına rağmen sol stoper olarak da oynayabilen Novak için ilk etapta yaptığı teklifi biraz daha artırarak 1 milyon 500 bin Euro'ya kadar çıktı. 27 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istemesiyle eli güçlenen bordo-mavililerin, birkaç güne kadar bu transfere son şeklini vermesi bekleniyor. Bordo-mavili kulübün yöneticileri de Novak ile ilgilendiklerini doğrularken, sadece Çek oyuncuyla değil o bölge için birçok futbolcuyla temas halinde olduklarını dile getirdi. Bu arada başkan Muharrem Usta ile kamp yapılan otelde görüşen teknik direktör



KRAL YOKSA DURİCA VAR

Trabzonspor'un GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Trabzonspor 'un transferde öncelik verdiği isimler arasında yer alan Çek futbolcu Filip Novak için girişimler devam ediyor.27 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor'a gelmek istemesiyle eli güçlenen bordo-mavililerin, birkaç güne kadar bu transfere son şeklini vermesi bekleniyor.Bu arada başkan Muharrem Usta ile kamp yapılan otelde görüşen teknik direktör Rıza Çalımbay 'ın, sol bek mevkiine kesinlikle bir takviye istediği ifade edildi.Trabzonspor'un Antalya kampında gerçekleştirdiği dünkü idman kondisyon çalışmasının ardından çift kale maçla devam etti. İdmanda attığı 5 golle adeta şov yapan stoper Jan Durica, sakatlığı bulunan Burak Yılmaz 'a gönderme yaparak, "Burak yoksa ben varım" dedi. Bu arada maç sırasında Durica'nın attığı bir gol sonrası Hubocan da, "Eto'o gibi vurdu" yorumunda bulundu. Neşeli dakikaların yaşandığı çift kale maç sırasında Kucka, eliyle topu kaleye gönderince hakem golü vermedi. Kucka ise şakayla karışık, "Maradona'nın eli" diye bağırdı.