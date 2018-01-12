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Aslan’da sesleri

, Çin Ligi’nde çıktığı 24 maçta 15 gol ve 3 asistik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcuyu, kiralama formülüyle kadrosuna katmayı planlıyor

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Aslan’da Pato sesleri
Sarı-kırmızılı kulübe yakın çevrelerde, Çin'de Tianjin Quanjian kulübünün formasını giyen Alexandre 'nun menajerler tarafından 'a önerildiği konuşuluyor. Belçikalı Axel Witsel ve Fransız forvet Modeste'yi kadrosunda bulunduran Tianjin kulübünün, Çin'de yabancı oyunculara getirilen sınırlama nedeniyle tekliflere açık olduğu, 24 maçta 15 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı yıldızın da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

ASAMOAH TRANSFERİ YAZA KALDI
Uygun mali koşullarda Gomis'i yedekleyebilecek ve kanatlarda görev yapabilecek hücum oyuncusu arayan Cim Bom'un, bu transferi kiralama formülüyle sonuçlandırmak istediği belirtildi. Öte yandan, sarı-kırmızılıların ısrarla kadrolarına katmak istedikleri Kwadwo Asamoah için Juventus'lu yetkililerle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Asamoah transferi yaza bırakılırken, sol bek arayışlarında rota alternatif isimlere yöneltildi.
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Aslan’da Pato sesleri
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