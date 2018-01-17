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, ekiplerinden takımında forma giyen Senegalli futbolcu ’yi kadrosuna kattı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 12:25
Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren , de de takıma takviyelere devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükpor'dan transfer edilen İlhan Depe'den sonra Çin'in takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusu 'yi renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet ile 1 buçuk sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya Brandizzo altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Juventus'ta başladı. Diagne, bu sezon 'nde Tianjin Teda formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da
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