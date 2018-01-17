Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da

Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, transferde de takıma takviyelere devam ediyor.

Lacivert-beyazlılar, Kardemir Karabükpor'dan transfer edilen İlhan Depe'den sonra Çin'in Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi renklerine bağladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Senegalli forvet ile 1 buçuk sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalya Brandizzo altyapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerine Juventus'ta başladı. Diagne, bu sezon Çin Süper Ligi'nde Tianjin Teda formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.