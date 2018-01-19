Hıncal Uluç: Galatasaray'ı Çinlilere ya da Katarlılara satacak

GALATASARAY YA BATACAK YA ESKİ GÜNLERE DÖNECEK

Düşünmek ve eyleme geçmek için fazla vakit kalmadı. Öbür gün, yani pazar saat 17.00'de Galatasaray'ın kaderi belli olacak. Ya Özbek Biraderlerin elinde kalacak. Geri kalan tüm malları da satılmış, maddi, manevi tükenmiş, son yıllarda her dal ve kategoride ezeli rakip Fener'in şamar oğlanına dönmüş bir kulüp olarak batacak. Ya da "Mayısta seçim yapacağım" diyerek aday olan Mustafa Cengiz kazanacak ve Ali Sami Yen'in "Lise"den doğmuş Galatasaray'ı için yaşama ve eski günlere dönme umudu doğacak.. Pazar günü yapılacak seçim budur.. Ya "Yok oluş"a ya "Umut"a oy verecek, Galatasaray Kongresi..