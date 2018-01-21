Ali Turan ve Abdülkadir: Konya'da yürekleri ağızlara getiren an!

Atiker Konyaspor ve Trabzonspor arasında oynanan maçta yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı.

Trabzonspor'un genç yeteneği ve Milli Takımın gelecekteki yıldızlarından olan Abdülkadir Ömür'e çok sert bir faul yapan Ali Turan bu hareketinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası acı içinde yerde kalan Abdülkadir ise sakatlık yaşadı.

Saha kenarında tedavisi yapılan genç futbolcu oyuna devam ederken ciddi bir sakatlık yaşamaması herkesi sevindirdi. Ali Turan ise sert faulü nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

*Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır.