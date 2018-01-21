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ve Abdülkadir: Konya'da yürekleri ağızlara getiren an!

- maçında , Abdülkadir Ömür'e yaptığı sert faul sonrası oyun dışında kaldı.

Giriş Tarihi: 21.1.2018 14:03 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 14:16
Ali Turan ve Abdülkadir: Konya'da yürekleri ağızlara getiren an!

ve arasında oynanan maçta yürekleri ağızlara getiren bir an yaşandı.

Trabzonspor'un genç yeteneği ve Milli Takımın gelecekteki yıldızlarından olan Abdülkadir Ömür'e çok sert bir faul yapan bu hareketinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası acı içinde yerde kalan Abdülkadir ise sakatlık yaşadı.

Saha kenarında tedavisi yapılan genç futbolcu oyuna devam ederken ciddi bir sakatlık yaşamaması herkesi sevindirdi. Ali Turan ise sert faulü nedeniyle özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

*Fotoğraf beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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Ali Turan ve Abdülkadir: Konya'da yürekleri ağızlara getiren an!
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