Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası saha karıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.
SAHA İÇERİSİ KARIŞTI
Fenerbahçeli eski futbolcu ve aynı zamanda Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin, sarı-lacivertli futbolcu Skrtel'i kafasıyla itti.
Tartışmalar alevlenince, Fenerbahçeli ve Göztepeli futbolcular Volkan'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Yedek kulübesinden saha içerisine giren Aykut Kocaman da tecrübeli oyuncuya sakin kalması yönünde talimatlar verdi.