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Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası saha karıştı

Fenerbahçe - Göztepe maçının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı. Olaylara dahil olan güçlükle sakinleştirildi.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 22:03 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:09
Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası saha karıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

SAHA İÇERİSİ KARIŞTI

Fenerbahçeli eski futbolcu ve aynı zamanda Göztepe'nin kaptanı Selçuk Şahin, sarı-lacivertli futbolcu Skrtel'i kafasıyla itti.

Tartışmalar alevlenince, Fenerbahçeli ve Göztepeli futbolcular Volkan'ı sakinleştirmekte güçlük çekti. Yedek kulübesinden saha içerisine giren Aykut Kocaman da tecrübeli oyuncuya sakin kalması yönünde talimatlar verdi.

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Fenerbahçe-Göztepe maçı sonrası saha karıştı
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