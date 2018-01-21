Fenerbahçe Göztepe'yi son nefeste yıktı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, ligin flaş ekiplerinden Göztepe'yi ağırladı. Son anları büyük heyecan içinde geçen karşılaşmayı Fenerbahçe, 90+3'te bulduğu golle 2-1 yendi.

14. dakikada uzun bir aradan sonra sahalara dönen Fernandao'nun golüyle sarı-lacivertliler 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla geçildi. İkinci yarıda Karabükspor'dan transfer edilen Poko sahneye çıktı. 59. dakikada kaydettiği golle skoru 1-1'e getirdi.

Skor eşitlendikten sonra tempo daha da arttı. 90+3'te Milos Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertliler, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 36 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 30 puanla 6. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Aatif'in soldan pasında ceza sahasında topla buluşan Giuliano 2 rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top üstten kornere gitti.



59. dakikada savunmanın büyük hatasında topu kapan Jahovic, sağdan bindiren Poko'yu gördü. 58. dakikada oyuna giren bu futbolcu topla ilk buluşmasında ağları havalandırarak eşitliği sağladı. 1-1



77. dakikada sağ kanatta topla buluşan Dirar ceza sahasına ortaladı. Müsait pozisyondaki Soldado, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı.



83. dakikada kazanılan serbest vuruşta Valbuena ortasını yaptı. Boşta kalan topa ceza sahası içinde Neustadter vurdu ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



85. dakikada Poko soldan topla ceza sahası içine girip müsait pozisyondaki Jahovic'i gördü. Jahovic'in şutunda Volkan'ı geçen topu çizgiden Skrtel çıkardı.



90+3. dakikada Dirar sağdan bindirip ortasını yaptı. Soldado'yu geçen topa Kosanovic ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gönderdi. 2-1







Stat: Ülker stadyumu



Hakemler: Ümit Öztürk xx, Kerem Ersoy xx, İsmail Şencan xx



Fenerbahçe: Volkan xx, Isla xx (Soldado dk. 63 x), Skrtel xxx, Neustadter x, İsmail xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza x, Dirar x, Giuliano xx (Alper dk. 72 xx), Aatif xx (Valbuena dk. 63 xx), Fernandao xx



Yedekler: Kameni, Erten, Hasan Ali, Eljif Elmas, Muhammed Samed, Oğuz Kağan, Serhat



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Göztepe: Beto xx, Tanju xx, Kosanovic xxx, Kadu xxx, Schwechlen xxx, Castro xxx, Selçuk xxx, Tayfur xx (Poko dk. 58 xxx), Gouffran xxx (Ömer dk. 90 ?), Halil xxx (Sabri dk. 67 xx), Jahovic xxx



Yedekler: Günay, Traore, Scarione, N'gando, Peybernes, Doğanay, Muhammed



Teknik Direktör: Tamer Tuna



Goller: Fernandao (dk. 14), Kosanovic (dk. 90+3 k.k.) (Fenerbahçe), Poko (dk. 59) (Göztepe)



Sarı kartlar: Aatif, Skrtel (Fenerbahçe), Kadu, Castro, Tanju, Selçuk (Göztepe)

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