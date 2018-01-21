Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Süper Lig kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

kulüplerinden 'na destek

kulüpleri sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajla TSK'nın Afrin'e düzenlediği operasyona katılan Mehmetçiğe destek verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 23:29 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:11
Süper Lig kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe, spor kulüpleri yayımladıkları mesajlarla destek verdi.

İstanbul kulüplerinden Beşiktaş, "Kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle.", Fenerbahçe, " için Afrin'de olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in yanındayız. Muvaffakiyet dileriz.", Galatasaray "Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız." ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Yüreklerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri adına vatanımız için savaşan Mehmetçiklerimiz ile birlikte. Dualarımız sizinle." mesajlarını paylaştı.

Trabzonspor Kulübü "O mübarek bayrak işte bu bayrak! Zeytin Dalı Harekatına çıkan Mehmetçiklerimize selam olsun. Dualarımız kahraman askerlerimizle.", Bursaspor Kulübü, "Allah yâr ve yardımcınız olsun.", Atiker Konyaspor da "Afrin Operasyonu'nda tüm dualarımız Mehmetçiklerimizle." mesajlarını sosyal medya hesaplarından yayımladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig kulüplerinden Zeytin Dalı Harekatı'na destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN