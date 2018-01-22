Samuel Eto'o Antalyaspor'dan ayrılıyor

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Samuel Eto'o, kırmızı beyazlı takımla yollarını ayırıyor. Golcü futbolcu, ayrılmak istediğini Antalyaspor Yönetimi'ne iletti.

A Spor spikeri Aykut İnce'nin haberine göre; Eto'o'nun Antalyaspor ile herhangi bir bağlantısının kalmadığı, eşyalarını topladığı ve menajerine "Ben artık bu kulüpte forma giymek istemiyorum, ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi. Eto'o'nun 1 hafta içerisinde bir Süper Lig takımına gitme ihtimali yüzde 70... Yüzde 30'luk dilimi ise eşi ve ailesinden dolayı İspanya'ya gitme ihtimali oluşturuyor.