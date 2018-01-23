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, 'İn planını açıkladı!

Sabah gazetesinin duayen yazarlarından , 'daki başkanlık seçimini yorumladı. Uğur Karakullukçu'nun sorularını yanıtlayan Uluç, 'i yakından tanıdığını söyledi ve mayısta seçime dair de tespitlerde bulundu. İşte Hıncal Uluç'un sözleri...

Giriş Tarihi: 23.1.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 23.1.2018 10:13
Hıncal Uluç, Mustafa Cengiz'İn planını açıkladı!

'DURSUN ÖZBEK APTALCA BİR LAF ETTİ'

Galatasaray'da tarihi bir seçim oldu, ilk kez aktif bir başkan girdiği seçimi kaybetti. Üstelik Dursun Özbek seçimi de kendisi istemişti. Yeni Başkan Mustafa Cengiz'i ve Dursun Beyin seçim kaybını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dursun bunu kendi hazırladı. Aklınca 3.5 sene daha 'ın başında kalmayı garantilemek için bu seçimi yaptı ve neticede yarım sene kaybetti. 'li Galatasaray mayısa şampiyon girseydi mesela. Kongreyi biliyorum. Şampiyon bir başkana katiyen dokunmazlardı. Baskın seçim yapıp bu seçime iki gün kala hayatının en aptalca lafını etti. "Tüydüler" diye... Aptalca. 'in kazanması için artık sadece, "Ben adayım ve buradayım" demesi yeterliydi. Kimsenin tanımadığı, bilmediği Mustafa Cengiz onları kendi silahlarıyla vurdu.

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Hıncal Uluç, Mustafa Cengiz'İn planını açıkladı!
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