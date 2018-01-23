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Solun ilacı Holebas

’in Nijeryalı golcüsü ’nın peşinde olan , sol bek için ise Yunan Holebas’ı gözüne kestirdi. döneminde temas kurulan tecrübeli oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor Watford, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini kabul etti

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2018
Solun ilacı Holebas
'ın ara hamlelerini, SABAH Spor, bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor. Forvet transferi için 'den ile temasa geçen sarı-kırmızılı yönetim, sol bek takviyesi için ise Watford'un Yunan oyuncusu 'la el sıkıştı. Asamoah ve Filipe Luis için resmi teklif yapan Cimbom'a Juventus ve Atletico Madrid olumsuz yanıt vermişti. Sol bek arayışlarını sürdüren Cimbom'un Jose Holebas'la geçen hafta prensip anlaşmasına vardığı ortaya çıktı.

TERİM DE ONAY VERDİ
'in Sportif A.Ş.'ye atadığı Serdar Güzelaydın'ın yürüttüğü operasyonda Holebas için kulübü Watford ile sezon sonu satın alma opsiyonlu 600 bin Euro kiralama bedeli karşılığı söz kesildi. Dursun Özbek başkan seçilseydi Yunan milli sol bek bugün İstanbul'a gelecekti. Bu sezon İngiltere'de 17 maça çıkan Holebas 3 asist yaptı. Tolga Ciğerci ile aynı menajerlik şirketine bağlı 33 yaşındaki sol kanat savunucusu futbol altyapısını Almanya'da aldı. Latovlevici'yi yeterli bulmayan Terim'in Holebas'a onay verdiği ifade edildi. Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz, dün, "Çok değerli scout ekibimiz var, çalışıyorlar. Sol bek ve forvet alacağız" diyerek, transfer görüşmelerine onay verdi.
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Solun ilacı Holebas
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