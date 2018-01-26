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Kardemir , stoper eksikliğini Ukranyalı futbolcu ile giderdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2018 12:59
Anton Kravchenko Karabükspor’da

Devre arası çalışmalarına devam eden Kardemir , Ukrayna 1. Lig ekiplerinden Olimpik Donetsk takımında forma giyen 27 yaşındaki ile prensipte anlaşma sağladı. Bu sezon Donetsk forması ile çıktığı 16 lig maçında 3 gol ve 1 asisti bulunan tecrübeli oyuncu, ayrıca UEFA'da da iki maçta yer aldı.

Dün akşam saatlerinde Karabük'e gelen tecrübeli futbolcu, sabah saatlerinde Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp tesislerine geçerek görüşmelere başladı.

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Anton Kravchenko Karabükspor’da
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