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, 'yı ağırlıyor!

, ’in 19’uncu haftasında sahasında ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 26.1.2018 19:14 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 19:51
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor!

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlı ekip ligin ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapmış oldu. Karşılaşma öncesi cephesinde tek hedef 3 puan. Lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde bulunan Beşiktaş bu haftayı da kayıpsız atlatarak rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

VODAFONE PARK'TA YENİLMİYOR!

Beşiktaş, ligde iç sahada başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 35 lig maçında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir Fatih Terim Stadı, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 28'i de Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 35 lig karşılaşmasında 28 galibiyet ve 7 beraberlik aldı ve bu periyotta tam 91 puan topladı. Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 87 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 25 gol yedi. , 'yı da mağlup ederek zirve yarışından kopmak istemiyor.

İŞTE İLK 11'LER!

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

KASIMPAŞA: Ramazam, Omeruo, Youssef, Popov, Veysel, Sadiku, Pavelka, Mensah, Eduok, Trezeguet, Murilo

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Beşiktaş, Kasımpaşa'yı ağırlıyor!
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