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'de şoku!

'de 'in 6 hafta takımdan uzak kalacağı açıklandı!

Giriş Tarihi: 26.1.2018 13:17 Güncelleme Tarihi: 26.1.2018 13:39
Fenerbahçe'de Janssen şoku!

'de sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hollandalı forvet 'in 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."

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Fenerbahçe'de Janssen şoku!
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