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'ın yeni yönetiminde ilk istifa

Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen , yönetimdeki ilk firesini kısa süre içinde verdi.

AA DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2018 15:20 Güncelleme Tarihi: 27.1.2018 15:25
Galatasaray'ın yeni yönetiminde ilk istifa

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, 'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerden Celal Açar, istifa etti.

'ın, yönetim içindeki görev dağılımından duyduğu memnuniyetsizlik nedeniyle istifasını verdiği öğrenildi.

İSTİFA EDEN CELAL AÇAR'DAN AÇIKLAMA

'da Başkan seçilen Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde yer alan Celal Açar, Pazartesi günü istifa dilekçesini vereceğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Açar, yönetim kurulu görev dağılımında kendisine bir görev verilmediği için bu kararı aldığını söyledi.

79 yaşındaki Celal Açar, DHA Muhabirine yaptığı açıklamada; "Sayın Başkan beni yaşlı bulduğunu söyledi. Bunu öne sürerek ve 24 saatlik yoğun tempoya dayanamayacağımı düşünerek bana bir görev verilmedi. Ben de gençlerin önünü açmak için Pazartesi günü istifa dilekçemi sunacağım" şeklinde konuştu.

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Galatasaray'ın yeni yönetiminde ilk istifa
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