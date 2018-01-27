Talisca paşa

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle ligde evindeki yenilmezlik serisini 36 maça çıkardı MUHTEŞEM İKİLİ
Anderson Talisca, Kasımpaşa ağlarını iki kez havalandırarak, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Üç de asisti bulunan yıldız futbolcu, skora 10 kez katkı sağladı. Brezilyalı yıldız, Şampiyonlar Ligi ile birlikte toplam 11 gole ulaşırken, attığı 5 golü Quaresma'nın asistlerinden buldu. Ayrıca gollerinin 5'i kafa vuruşundan geldi. 'HERKESLE ARAM İYİ'
Quaresma, ilk yarıda takım gibi oynadıklarını ve çok iyi performans sergilediklerini söyledi. Portekizlı yıldız, "Ancak ikinci yarıda bunu tekrarlayamayınca sıkıntılı anlar yaşadık. Skor 2-0 da olsa maça iyi asılmadığınız zaman sorun çıkabiliyor" diye konuştu. Quaresma, Negredo ile sorun yaşadığı iddialarına ise, "Tüm arkadaşlarımla aram iyi. Bütün hafta birlikte çalışıyoruz. Uyum içerisindeyiz ama bazı iddialar ortaya atılıyor ve bunlar bizi üzüyor" cevabını verdi. NEGREDO ŞUTU UNUTTU
Siyah-be yazlıla rın forveti Alvaro Negredo, oyundan çıktığı 69. dakika öncesi sahanın en az topla buluşan ismi oldu. 24 kez ayağına top gelen İspanyol oyuncu, sadece bir şut atarken, isabet bulamadı. NAZAR DEĞDİ
Kas ımpaşa ağlarını iki kez sarsan, Anderson Talisca, maçın ikinci yarısında ayak bileğine aldığı darbe sonucu sakatlandı. Oyuna devam edemeyen yıldız futbolcu, 59. dakikada yerini Vida'ya bıraktı. Talisca'nın kesin durumu bugün yapılacak kontroller sonrasında kesinleşecek. Maçta Vida'nın girişiyle Medel, stoperden ön liberoya geçerken, Oğuzhan da Talisca'nın rolüne soyundu. SİZİN ESERİNİZ!
Beşiktaş'ın
tecrübeli isimlerinden Gökhan Gönül
, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizim gibi şampiyonluğa oynayan takımların, evlerindeki maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. Futbolda 2-0 tehlikeli bir skor.
3'ü, 4'ü bulabileceğimiz pozisyonlar vardı, bunları atmamız gerekirdi. Teknik direktörümüz Şenol Güneş
içeride bize Cenneti de Cehennemi de bizim yarattığımızı söyledi"
ifadelerini kullandı. Gökhan, kendileri için zorlu bir fikstürün başladığını ve ilk 5 haftanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi. BABEL, BURSA MAÇINDA YOK Beşiktaş'ta Ryan Babel
, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hollandalı futbolcu, siyah-beyazlıların gelecek hafta Bursaspor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada takımdaki yerini alamayacak. 1 SORU 1 CEVAP: MURAT ÖZBOSTAN Temposu 45 dakika çünkü Beşiktaş yaşlı
¦ Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında nasıl oynadı,özellikle Quaresma için neler diyeceksiniz?
Önce Quaresma'dan başlayalım... Beşiktaş'ın evinde oynadığı maçlarda farklı bir futbol oynuyor.. Buna 'maç seçmek' diyemeyiz.
Portekizli futbolcu, taraftarı ve coşkuyu görünce aşka geliyor, başlıyor döktürmeye. Dün gece de döktürdü.
Özellikle ilk yarıda muhteşem oynadı. İnanılmaz derecede istekli ve arzuluydu. Her pozisyonda etkili geldi. Karşısındaki Veysel'i perişan etti. Talisca'ya yaptığı iki asist ile maçı kurtaran adam oldu. Beşiktaş'ı izlerken en çok keyif alınan isim. Takıma gelirsek; siyah beyazlı ekip yaşlı bir takım.
Gökhan (33), Pepe (34), Atiba (34), Negredo (32), Quaresma (34), Adriano (33), Medel (30) ve Babel (31). İkinci yarıda Kartal yoruldu. İlk yarıdaki temposu kayboldu.. Takımın yaşının yüksek olmasının önemli bir etkisi var. Kasımpaşa, Beşiktaş'ı çok zorladı. Şans Beşiktaş'tan yana olmasa, skor farklı olabilirdi.