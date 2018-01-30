Yeni aday Bernat

Sol bek transfer
i için az zamanı kalan ve Kwadwo Asamoah için Juventus'un inadını bir türlü kıramayan Galatasaray
, listesindeki alternatif isimlerin başında gelen Juan Bernat
'a yöneldi. Asamoah'ta son bir kez şansını deneyecek olan sarı-kırmızılı idareciler, bir yandan da Bernat için girişimde bulundu. Bayern Münih'te forma şansı bulamayan İspanyol sol beki kiralamayı hedefleyen Aslan, Alman kulübüne yarım sezon için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI Badou Ndiaye
için İngiliz kulübü Stoke City ile anlaşmak üzere olan ve bu transferden 16 milyon Euro bekleyen Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuya ise 6 aylığına 1 milyon Euro önerdi. Bu sezon yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle 132 gün sahalardan uzak kalan ve sadece 3 maçta 209 dakika süre alan Bernat'ın kendisini başka bir takımda göstermek istediği ve bu nedenle yapılan teklife sıcak baktığı kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği Bernat için sarı-kırmızılı yetkililerin Almanya'ya gideceği gelen haberler arasında. OYUN STİLİ
Kısa paslarla ilerler.. Adam geçmeyi sever. Top çalmaya çalışmaz. Defansif katkısı güçlü.