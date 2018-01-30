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Yeni aday Bernat

Asamoah’ta Juve’nin inadını kıramayan , de hedefini değiştirdi: 'den gelecek 16 milyon Euro'nun bir kısmını sol bek takviyesi için kullanacak olan sarı-kırmızılılar, 'te forma şansı bulamayan 'a teklif götürdü

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2018
Yeni aday Bernat
Sol bek i için az zamanı kalan ve Kwadwo Asamoah için Juventus'un inadını bir türlü kıramayan , listesindeki alternatif isimlerin başında gelen 'a yöneldi. Asamoah'ta son bir kez şansını deneyecek olan sarı-kırmızılı idareciler, bir yandan da Bernat için girişimde bulundu. Bayern Münih'te forma şansı bulamayan İspanyol sol beki kiralamayı hedefleyen Aslan, Alman kulübüne yarım sezon için 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

BU SEZON 3 MAÇTA OYNADI
için İngiliz kulübü Stoke City ile anlaşmak üzere olan ve bu transferden 16 milyon Euro bekleyen Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki oyuncuya ise 6 aylığına 1 milyon Euro önerdi. Bu sezon yaşadığı bağ sakatlığı nedeniyle 132 gün sahalardan uzak kalan ve sadece 3 maçta 209 dakika süre alan Bernat'ın kendisini başka bir takımda göstermek istediği ve bu nedenle yapılan teklife sıcak baktığı kaydedildi. Teknik direktör Fatih Terim'in transferine onay verdiği Bernat için sarı-kırmızılı yetkililerin Almanya'ya gideceği gelen haberler arasında.

OYUN STİLİ
Kısa paslarla ilerler.. Adam geçmeyi sever. Top çalmaya çalışmaz. Defansif katkısı güçlü.
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Yeni aday Bernat
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