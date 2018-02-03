Beşiktaş zorlu Bursa deplasmanından beraberlikle döndü

Spor Toto Süper Lig'de 20'nci haftanın açılış maçında Bursaspor 30 bin 139 biletli seyircinin takip ettiği maçta sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Adriano'nun golüyle geriye düşen Bursaspor, önce Negredo'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı, ardından ilk yarının uzatma anlarında Delarge'ın golüyle öne geçti. İkinci yarıya 2-1 geride başlayan Beşiktaş, birçok pozisyon yakalarken maçın uzatma anlarında Negredo'nun golüyle skora denge getirdi ve maç 2-2 sona erdi. Maçta forma giyen Bursaspor'dan John Bostock ve Beşiktaş'tan Vagner Love ilk kez takımlarının formalarını terletti.

BURSASPOR 2- 2 BEŞİKTAŞ



Adriano 18'

Dzon Delarge - 45

Álvaro Negredo - 37 (KK)

Álvaro Negredo - 90+2



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



13. dakikada Adriano'nun ceza sahası dışından çektiği sert şut filelerle buluştu. 0-1



16. dakikada ceza sahası içerisine giren Oğuzhan'ın şutunu Harun kornere tokatladı.



29. dakikada Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.



36. dakikada Yusuf'un kullandığı serbest vuruşu Fabri son anda köşeden kornere tokatladı.



37. dakikada Yusuf'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Titi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1



44. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan'ın arkaya aşırttığı topa gelişine vuran Negredo'nun vuruşunu Harun çizgi üzerinde kurtardı.



45. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Yusuf'un ortaya çevirdiği topu Fabri kurtardı. Dönen topu iyi takip edip, içeriye çeviren Yusuf'un pasını Delarge boş ağlara gönderdi. 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma'nın şutunu Harun kurtardı. Dönen topta Quaresma'nın pasında topla buluşan Negredo uygun pozisyondaki Lens ile oynadı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Lens'in şutunu yine Harun çeldi.



59. dakikada Quaresma'nın sol kanattan içeriye ortaladığı topta uygun pozisyondaki Love'nin kafa vuruşunu Harun ayaklarıyla kornere çeldi.



65. dakikada Bostock'un ceza sahası dışından çektiği şut savunmaya çarpıp az farkla kornere çıktı.



79. dakikada Bostock'un ara pasıyla kaleci ile sol çaprazdan karşı karşıya kalan Aziz'in şutunu Fabri kurtardı.



87. dakikada Kembo'nun ceza sahası dışından çektiği şutu Fabri son anda tokatladı.



88. dakikada Negredo'nun pasıyla ceza sahası içerisine giren Love'nin şutunu Harun kurtardı.



90. dakikada Caner'in sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Negredo meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2

İKİ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de zorunlu iki değişiklik yaptı.

Güneş, Bursaspor maçında, sarı kart cezalısı Ryan Babel'in yerine Jeremain Lens'i ilk 11'de sahaya sürdü. Lens, orta sahanın solunda oynadı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Atiba Hutchinson'ın yokluğunda savunmada ve önünde değişikliklere gitti. Kasımpaşa karşılaşmasında savunmanın göbeğinde oynayan Gary Medel, Hutchinson'ın yerine savunmaya dönük orta sahada görev aldı. Medel'in orta sahaya geçmesiyle Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Domagoj Vida da ilk 11'de oynama fırsatı yakaladı. İkinci yarının ilk haftasında Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan, Kasımpaşa mücadelesinde de sonradan oyuna dahil olan Hırvat oyuncu, bir maç sonra yine ilk 11'de yer aldı.

- VAGNER LOVE YİNE YEDEK

Beşiktaş'ın bir başka yeni transferi Vagner Love, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Bursaspor karşılaşmasına da yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte son maçlarda olduğu gibi forvet hattında Alvaro Negredo görev aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe, Adriano Correia, Oğuzhan Özyakup ve Anderson Talisca da ilk 11'de şans buldu.

- BURSASPOR CEPHESİ

Bursaspor'da ise Fransız teknik direktör Paul Le Guen, Beşiktaş karşısında Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Shehu, Badu, Delarge, Bostock, Yusuf Erdoğan, Stancu'yu ilk 11'de görevlendirdi.

Ara transfer döneminde kadrosuna 5 oyuncu katan Bursaspor'da Nijeryalı savunma oyuncusu Abdullahi Shehu ve orta sahada oynayan İngiliz futbolcu John Bostock, Beşiktaş karşısında ilk 11'de forma giydi.

Yeşil-beyazlılarda yeni transferlerden Moussa Sow sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, Grozav kulübede şans bekledi. Bursaspor'un Schalke 04'den transferi Alper Ademoğlu ise teknik direktör Le Guen tarafından kadroya alınmadı.

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Batalla, Jorquera ve Emre Taşdemir ile sarı kart cezalısı Agu, bu maçta forma giyemeyen diğer isimler oldu.

- BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADA ALINMADI

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmaya İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla Beşiktaş taraftarları alınmazken, Bursasporlu taraftarlar maça ilgi gösterdi.

Statta, misafir takım tribünü boş bırakıldı.

Bu arada karşılaşmayla ilgili Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.