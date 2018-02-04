Kendim ettim kendim buldum

Fenerbahçe maça direklerle başladı! 7'de Hasan'ın şutunu Hopf çıkardı, seken topa Soldado'nun vuruşu sağ direkte patladı. 19'da Alper ceza sahasına girip vurdu, bu kez sol direk gole izin vermedi. İlk 44 dakikada kaleye şut çekemeyen Gençlerbirliği, 45'te hızlı çıktı. Sağdan Jailton'un ortasında Volkan açılıp Dirar da topu kafayla kendi kalesine yollayınca soyunma odasına şut çekmeden ama 1-0 önde gittiler! Sarı-lacivertliler soyunma odasından golle döndü. Alper, orta sahadan aldığı topu sürüp ceza sahası dışından kaleye yolladı. Fenerbahçe ikinci yarının 56. saniyesinde eşitliği yakaladı. 61'de soldan Valbuena ortaladı, Uğur'un sektirdiği topu Dirar boş kaleye yollayıp kendini affettirdi. Ancak bireysel hatalar bitmedi. 69'da Ahmet Oğuz topu ön direğe indirdi, M.Topal etrafında kimse yokken topu arka direğe Milinkovic'in önüne aşırttı. Sırp oyuncu skoru yeniden dengeledi: 2-2.

22 ŞUT, 22 ORTA 1 PUAN!

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçında şut rekoru kırmasına rağmen galip gelemedi ve şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı. Rakip kaleye 22 şut gönderen sarı-lacivertliler, bu sezonki en yüksek sayısına ulaştı. Bu şutların 7'si kaleyi bulurken, sadece ikisi golle sonuçlandı. Fenerbahçe ayrıca Gençlerbirliği ceza sahasına gönderdiği 22 ortaya rağmen istediği sonucu alamayıp taraftarı önünde büyük hayal kırıklığı yaşadı.

GERİDEN GELİP KAZANAMIYOR

Fenerbahçe geriye düştüğü maçları bir türlü çeviremiyor... Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk golü yediği 7 lig maçında da galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe bu maçlarda 5 beraberlik 2 yenilgi alırken, tam 16 puan kaybetti. Dünkü karşılaşmada da 1-0 geriden gelip Alper ve Dirar'ın golleriyle 2-1 öne geçmesine rağmen bu skoru koruyamadı.

DİREĞİ DÖVDÜLER

F.Bahçe ilk yarıda çok net iki pozisyonda golü yapamadı. 7'de Soldado, G.Birliği kalecisi Hopf'un çeldiği topu tamamlamak isterken direğe takıldı. 19'da da Alper, direği aşamadı.

YİNE TOPAL YİNE HÜSRAN

F.Bahçe'nin ikinci golü bulup rahatladığı anlarda Mehmet Topal yaptığı hatayla saç baş yoldurdu. Dünkü maçta stoperde görev yapan tecrübeli futbolcu, Ahmet Oğuz'un ceza sahasına doldurduğu topu ters bir vuruşla adeta rakibinin önüne indirdi ve Milinkovic bulduğu fırsatı gole çevirdi. Taraftarların büyük tepki gösterdiği Topal, hocasını da kızdırdı. Mehmet Topal'ın daha önce stoper oynadığı Vardar ve İspanya (Milli Takım'da) maçlarında yaptığı hatalar da hafızalara kazınmıştı.

DİRAR HER ŞEYİ YAPTI!

İlk yarının son anlarında Volkan'ın açıldığı pozisyonda kafa vuruşuyla kendi kalesine gol atan Nabil Dirar, ikinci yarıda bir gol atıp bir asist kaydetti. 426 maçlık profesyonel futbol kariyerinde ilk defa kendi ağlarını havalandıran Faslı futbolcu, ikinci 45 dakikada Alper'in golünde pası veren isimdi. 61'de de Valbuena'nın şık pasını tamamlayarak takımının ikinci golünü attı. Bir önceki gün de Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Negredo önce kendi kalesine sonra da rakip kaleye bir gol atmıştı.